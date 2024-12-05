Павел Малков: в Рязанской области обновят пять пригородных электропоездов, их срок службы достиг 38 лет

Подписано соглашение между Рязанской областью и РЖД о взаимодействии и сотрудничестве на три года. Об этом пишет в своем телеграм-канале губернатор области Павел Малков.

Совместно с РЖД уже приведен в порядок подъезд к депо в Рыбном, решен вопрос с Ряжским путепроводом. Губернатор отметил, что в приоритете повысить качество и безопасность пассажирских перевозок.

«Качественное железнодорожное сообщение – важное условие для развития региона. Пассажиропоток растет: жители активно пользуются услугами РЖД. Рязанская область становится все более популярным туристическим направлением. Бесперебойные грузовые перевозки нужны для работы предприятий», – отметил Павел Малков.

По словам губернатора, на встрече были определены проекты на ближайшие три года. Решено обновить пять пригородных электропоездов, срок службы которых достиг 38 лет. Прорабатывается вопрос о расширении проезжей части под путепроводом на Вокзальной улице.