Павел Малков: в Рязанской области обновят пять пригородных электропоездов, их срок службы достиг 38 лет

Подписано соглашение между Рязанской областью и РЖД о взаимодействии и сотрудничестве на три года. Об этом пишет в своем телеграм-канале губернатор области Павел Малков.
Совместно с РЖД уже приведен в порядок подъезд к депо в Рыбном, решен вопрос с Ряжским путепроводом. Губернатор отметил, что в приоритете повысить качество и безопасность пассажирских перевозок.
По словам губернатора, на встрече были определены проекты на ближайшие три года. Решено обновить пять пригородных электропоездов, срок службы которых достиг 38 лет. Прорабатывается вопрос о расширении проезжей части под путепроводом на Вокзальной улице.