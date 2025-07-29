Павел Малков: В Рязани ввели режим ЧС муниципального уровня из-за полигона в Турлатове

Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил о введении в Рязани режима ЧС муниципального уровня из-за полигона в Турлатове. Пост глава региона опубликовал в телеграм-канале.

«Снова поступила информация о том, что незаконная деятельность на этом полигоне продолжается. Зафиксирован завоз новых отходов, в том числе предположительно 1-го класса опасности», — написал губернатор.

Павел Малков поблагодарил за оперативную реакцию на сообщение представителей Генпрокуратуры РФ и областной прокуратуры, которые организовали проверку, подтвердившую информацию о возобновлении деятельности полигона.

На место завозят отходы, есть неприятный сильный запах. Прокуратура направила в адрес мэрии Рязани соответствующее уведомление.

Павел Малков подтвердил принципиальную позицию региональных властей — закрыть раз и навсегда этот полигон. По его словам, это обязательно будет сделано.

«Будем действовать в условиях режима муниципального ЧС совместно с правоохранительными структурами и другими контрольно-надзорными ведомствами», — написал губернатор.

Напомним, полигон в посёлке Турлатово расположен в черте города Рязани и, по данным правительства Рязанской области, оказывает негативное влияние на экологическую обстановку и здоровье жителей нескольких микрорайонов областного центра.

С 2010 по 2022 год на территорию полигона завозились отходы различных классов опасности, в том числе высокотоксичные. По результатам проверок, проведённых органами прокуратуры и Следственного управления Следственного комитета России по Рязанской области, в октябре 2022 года было возбуждено уголовное дело по факту размещения ООО «ДТА-Сервис» отходов I–IV классов опасности.

В рамках следствия это дело было объединено с другими уголовными производствами: по факту размещения ООО «Эко-Союз» опасных нефтехимических отходов; по фактам размещения концентрированной серной кислоты ООО «Империя» и ООО «Трейд».

В настоящее время объединённое уголовное дело рассматривается в Октябрьском районном суде города Рязани. Также к делу приобщено исковое заявление прокуратуры Рязанской области в интересах муниципалитета — города Рязани — о возмещении материального ущерба, причинённого преступными действиями.

Три года назад фигурантам по делу о незаконном размещении отходов были предъявлены обвинения. В рамках судебного разбирательства был наложен арест на имущество собственников полигона, а также введён запрет на пользование и распоряжение объектом.