Павел Малков в Михайлове посетил форум «Настоящий Донбасс. Мужество»

В ходе рабочей поездки в Михайловский район губернатор Рязанской области Павел Малков посетил форум «Настоящий Донбасс. Мужество», который проходил в городе Михайлове. Мероприятие было организовано при поддержке Федерального агентства по делам молодёжи в рамках программы комплексного развития молодёжной политики «Регион для молодых».

Михайлов стал вторым из пяти городов-участников программы в Рязанской области. Глава региона ознакомился с интерактивными площадками форума, включая выставки, посвящённые героям специальной военной операции и их жёнам, экспозицию трофейного оружия и беспилотных летательных аппаратов, захваченных военнослужащими 137-го гвардейского парашютно-десантного полка. Также Павел Малков посетил благотворительные ярмарки и увидел реконструкцию боя за город Мариуполь, события которой были восстановлены по рассказам рязанца Владислава Головина, известного под позывным «Струна».

Губернатор подчеркнул важность подобных мероприятий, которые позволяют молодёжи узнать правду о событиях, происходивших на Донбассе и в регионах, вернувшихся в состав Российской Федерации. Он отметил, что работа с молодёжью в этом направлении является сейчас одной из самых важных задач.