Павел Малков: В ходе спецоперации рязанские росгвардейцы проявили свои лучшие качества, мужество и отменную подготовку

В ходе спецоперации рязанские росгвардейцы проявили свои лучшие качества, мужество и отменную подготовку. Об этом сказал врио Губернатора Рязанской области Павел Малков в ходе встречи с сотрудниками Управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Рязанской области.

Во встрече приняли участие начальник Управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Рязанской области Виктор Лачев, начальник УМВД России по Рязанской области Владимир Алай, командиры и бойцы подразделений специального назначения Росгвардии региона.Врио Губернатора отметил большой вклад сотрудников Росгвардии в обеспечение государственной и общественной безопасности. Он подчеркнул, что в подразделениях служат люди, преданные своему делу и Отечеству, не раз доказавшие высокий профессионализм при выполнении самых ответственных задач.

– В ходе спецоперации вы проявили свои лучшие качества, мужество и отменную подготовку. Успешно выполнили все боевые задачи и вернулись домой. Каждый из вас – настоящий герой. Мы гордимся вами! И постараемся сделать так, чтобы вы чувствовали нашу поддержку. Знаем, она для вас в период командировки была особенно важна, – сказал Павел Малков.– Братский народ жил в условиях настоящего террора, люди попросили защиты. Мы своих не бросаем! Это не просто слова. Нет никаких сомнений в том, что все поставленные Президентом цели будут достигнуты. Вы, рязанские росгвардейцы, вносите в эту работу свой важный вклад. И все вместе мы обязательно восстановим справедливость и мирную жизнь.

В ходе встречи врио Губернатора ответил на вопросы бойцов подразделений специального назначения. Речь шла о дополнительной поддержке воинов, принимавших участие в спецоперации. По словам Павла Малкова, работа в этом направлении уже ведется. Врио Губернатора также ознакомился с условиями, созданными для прохождения службы и подготовки сотрудников спецназа.