Павел Малков: В Дядькове началось строительство нового корпуса школы

Новый школьный корпус начали строить в селе Дядьково Рязанского района. Об этом написал в телеграм-канале губернатор Рязанской области Павел Малков.

Малков отметил, что в растущем селе появляются новые многоэтажные дома, растёт число молодых семей и действующая школа не справляется с нагрузкой.

Новое здание примет более тысячи учеников. На территории школьного стадиона оборудуют спортивную зону для игры в волейбол и баскетбол, появится площадка для мини-футбола. Кроме того, строители сделают зоны отдыха для учеников и учителей.