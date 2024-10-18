Павел Малков: В бюджете региона обеспечиваем все социальные обязательства и серьезно вкладываемся в развитие экономики

Губернатор Рязанской области Павел Малков принял участие в VIII Московском финансовом форуме, который прошел в Центральном выставочном зале «Манеж» 18 октября. Глава региона выступил в качестве спикера на двух панельных сессиях, посвященных инструментам развития субъектов РФ, роли регионов в формировании эффективной и конкурентной экономики, точек роста, задачам бюджетной политики и национальным проектам.

Форум организован Министерством финансов России и Правительством г. Москвы. Ключевая тема в этом году – «Суверенная финансовая система в период трансформации: на службе национальным целям, на страже благосостояния». В форуме приняли участие представители федеральных и региональных органов власти, бизнеса, общественных организаций и объединений, эксперты в сфере экономики и финансов. Обсуждались вопросы налоговой политики, развития финансового рынка, результаты импортозамещения, направления заемной политики государства, возможности трансграничной торговли, а также актуальные проблемы и эффективные решения, затрагивающие финансовый базис российской экономики.

В рамках дискуссии губернатор рассказал о том, какие механизмы наиболее эффективны в регионе для экономического и инфраструктурного развития, отметил перспективы инициативы о создании опорных населенных пунктов по всей стране. Модераторами дискуссий выступили председатель Комитета Госдумы РФ по бюджету и налогам, депутат от Рязанской области Андрей Макаров и заместитель мэра Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития г. Москвы Мария Багреева.

Губернатор по итогам работы на форуме сказал: «Очень интересная и полезная дискуссия состоялась. Обсуждали все самые острые темы. Получился прямой открытый диалог с участием федеральных министров, глав регионов, экспертов бизнеса. Говорили, в том числе, о тех вопросах, которые именно сейчас важны при принятии новых национальных проектов, при определении правил игры на будущее, механизмов реструктуризации госдолга. Обозначили проблемы, наметили когда, в какие сроки и как они будут решаться. Ряд вопросов федеральное министерство взяло для дальнейшей проработки. Финансовый форум послужил дополнительным импульсом к тому, чтобы эффективно выстроить дальнейшую совместную работу».

Павел Малков подчеркнул, что Рязанский регион придерживается взвешенной бюджетной политики. «Мы не берем каких-то заведомо невыполнимых обязательств, четко видим те доходы, которые у нас будут. Исходя из них, верстаем бюджет, в обязательном порядке обеспечиваем все социальные обязательства и при этом очень серьезно вкладываемся в развитие экономики. Дополнительные доходы в течение года распределяем в бюджете на важные для людей направления и проекты развития. Благодаря этому у нас нет коммерческих кредитов, кассовых разрывов, мы легко оперируем с теми долгами, которые есть у нас перед федеральным бюджетом. И в целом реализуем все планы, которые есть. Справляемся с трудностями как раз благодаря вот этому взвешенному подходу и здравому смыслу. Уже второй год Министерство финансов России отмечает Рязанскую область как регион с высокой финансовой устойчивостью».Губернатор добавил, что в регионе сейчас реализуется более 100 инвестпроектов и в целом сохраняется большой интерес к Рязанской области со стороны инвесторов. Крупному и малому бизнесу предоставляются хорошие преференции, есть возможности для ускоренного запуска новых предприятий, создается целый ряд индустриальных площадок с готовой инфраструктурой.