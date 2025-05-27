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Власть и политика

Павел Малков: Устойчивая экономика – основа для всего

Анастасия Мериакри

Губернатор Павел Малков прокомментировал основные итоги исполнения областного бюджета за прошлый год. Проект соответствующего закона после согласования на заседании регионального Правительства направлен в Рязанскую областную Думу для утверждения.

Губернатор подчеркнул: «Одно из главных, что можно отметить, — экономический рост. Высокие темпы по прошлому году. Положительная динамика сохраняется в промышленности, строительстве, торговле, других отраслях. Исполнили бюджет с профицитом почти 9 млрд рублей. Рост доходов по итогам года составил более 20%. В 2023 году рост доходов был 8%, и это мы считали неплохо, теперь показатель значительно выше. В этом году тоже рассчитываем на положительную динамику».

Глава региона также отметил, что у региона нет коммерческих займов, кредиты только бюджетные, что тоже важно с текущей процентной ставкой. Работа над сокращением государственного долга продолжается. Это возможно, в том числе благодаря решению Президента РФ о переносе сроков погашения 2/3 задолженности по бюджетным кредитам на 2030-2036 гг. с последующим их списанием. Этот механизм позволит списать задолженность региона в размере почти 15 млрд рублей. По словам Павла Малкова, все эти высвобождаемые деньги в ближайшие годы пойдут на модернизацию инфраструктуры.

Губернатор поблагодарил всех за эффективную работу по исполнению бюджета. «Устойчивая экономика, — это основа для всего. Будет экономика — будет расти бюджет, будет и развитие социальной сферы, и благоустройство, все другое важное, что планируем для людей. Важно также грамотно спланировать бюджет и исполнить. В прошлом году это полностью удалось сделать. Дополнительные возможности тоже оперативно направляли на приоритетные сферы развития региона. Весь прошлый год мы в таком темпе работали, и в этом году будем продолжать», — подытожил Павел Малков.

Основные итоги исполнения бюджета на заседании Правительства представила министр финансов Рязанской области Марина Наумова. Она напомнила, что доходы в 2024 году исполнены в объеме 111 млрд рублей с ростом более 11% к 2023 году и превышением прогнозных значений на 7%. Фактический темп роста налоговых и неналоговых доходов по итогам года составил свыше 120% при прогнозируемом первоначально 95,4%. По сравнению с 2023 годом расходы областного бюджета в прошлом году выросли на 2% и составили почти 102 млрд рублей. В полном объеме обеспечены все социальные обязательства региона, в том числе по выплате заработной платы, оказанию мер социальной поддержки и обеспечению деятельности бюджетных учреждений, оказывающих услуги населению. В целом на указанные цели направлено 35% всех расходов областного бюджета.

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