Павел Малков: «Усадьба Скобелева – особое место, к которому нужно внимательно относиться»

Губернатор Рязанской области Павел Малков посетил музей-усадьбу «Мемориальный комплекс М.Д. Скобелеву» в селе Заборово, где прошли мероприятия в честь 180-летия со дня рождения полководца.

Глава региона возложил цветы к захоронениям Скобелева и его родителей в Спасо-Преображенской церкви, посетил ряд объектов музейного комплекса. У бюста полководца состоялся памятный митинг с возложением цветов и оружейным салютом. Курсанты почетного караула Рязанского училища ВДВ прошли перед гостями музея торжественным маршем.

Павел Малков отметил, что жизнь Скобелева стала примером героизма и любви к Родине.

Белого генерала помнит Заборово, здесь сохранилась особая атмосфера. Он всегда стремился в родное имение и называл его «райским уголком». Радует, что к большому юбилею генерала в усадьбе произошло немало положительных перемен.

Малков поблагодарил всех, кто участвует в работе по развитию музея Скобелева и подчеркнул, что усадьба в Заборово – особое, уникальное место, к которому нужно относиться внимательно.

В музее-усадьбе уже обновились интерьер Малого дома, техническое оснащение центрального здания музея и экспозиция, появились новые экспонаты, современные витрины, световое оформление и электронная книга.

Есть планы по его дальнейшему развитию. Благодарю меценатов, Скобелевский комитет, который всегда откликается на просьбы и вопросы музея. Правительство тоже всегда готово оказать необходимую помощь и поддержку, будем и дальше работать, — передает слова главы региона пресс-служба правительства.

В Просеченской средней школе имени генерала М.Д. Скобелева губернатор осмотрел учебные кабинеты, центр детских инициатив, библиотеку, спортивный и актовый залы, медкабинет, столовую, побывал в «Точке роста» и дошкольной группе, пообщался с педагогами и детьми.

Вместе с главой района Владимиром Оводковым оценил условия в детско-юношеской спортивной школе в Александро-Невском, которая также носит имя генерала М.Д. Скобелева, и посетил мастер-класс в борцовском зале.