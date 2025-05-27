Павел Малков: Укрепление законности в сфере миграционных отношений – важная тема сейчас

Губернатор Павел Малков провел заседание постоянно действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка в Рязанской области.

На заседании обсуждались вопросы, касающиеся эффективности профилактических мер, направленных на противодействие незаконной миграции и профилактику нарушений миграционного законодательства.

«Укрепление законности в сфере миграционных отношений – важная тема сейчас. Недавно в Санкт-Петербурге прошел международный юридический форум, эта тема там подробно обсуждалась. В частности, глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин озвучил необходимые меры, – сказал Губернатор. – Работы в этом направлении еще очень много. Обеспечивать правопорядок и безопасность, предотвращать риски – наша общая задача. Поэтому не только силовики должны этим заниматься. Будем проводить и планировать работу в соответствии с обстановкой и изменениями в миграционном законодательстве».

По словам Губернатора, необходимо определить порядок межведомственного взаимодействия и обеспечить повышенный контроль за новыми гражданами России, в том числе в вопросах постановки на воинский учет.

Отдельно был рассмотрен ход реализации нацпроектов в регионе и меры по предупреждению нарушений при использовании бюджетных средств. «Регион получает серьезную поддержку из федерального бюджета. Много новых задач, которые появились со стартом новых нацпроектов в этом году. Мы должны показать достойный уровень работы и не допускать нарушений, тем более коррупционного характера», – подчеркнул Павел Малков.

В рамках заседания речь также шла о работе по повышению эффективности исполнения судебных решений, связанных с предоставлением благоустроенного жилья детям-сиротам, сносом незаконно возведенных объектов, ликвидации несанкционированных свалок.