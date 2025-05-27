Павел Малков: Укрепление законности в сфере миграционных отношений – важная тема сейчас

Губернатор Павел Малков провел заседание постоянно действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка в Рязанской области.
На заседании обсуждались вопросы, касающиеся эффективности профилактических мер, направленных на противодействие незаконной миграции и профилактику нарушений миграционного законодательства.
По словам Губернатора, необходимо определить порядок межведомственного взаимодействия и обеспечить повышенный контроль за новыми гражданами России, в том числе в вопросах постановки на воинский учет.
В рамках заседания речь также шла о работе по повышению эффективности исполнения судебных решений, связанных с предоставлением благоустроенного жилья детям-сиротам, сносом незаконно возведенных объектов, ликвидации несанкционированных свалок.
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