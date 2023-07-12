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Павел Малков: Старожиловский район продолжит развитие

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12 июля Губернатор Рязанской области Павел Малков в ходе рабочей поездки в Старожиловский район обсудил вопросы дальнейшего социально-экономического развития муниципального образования и посетил ряд объектов.

В работе участвовали первый заместитель Председателя Правительства региона Анна Рослякова, руководитель УФНС России по Рязанской области Вячеслав Морозов. 

Развитие муниципалитета Губернатор обсудил на встрече с общественностью района. Говорили о здравоохранении, дорожном ремонте, водоснабжении, благоустройстве территорий. В частности, по поручению главы региона будет приведена в порядок дорога «Соболево-Большие Поляны». Делать капитальный ремонт планируют за счет средств областного бюджета поэтапно. Первый начнется в следующем году. Для этого будет актуализирована проектно-сметная документация. Прорабатывается возможность строительства в 2024 году новых ФАПов в селах Большие Поляны и Чернобаево. Сделать это предполагается за счет экономии средств по торгам. Глава региона подчеркнул, что по итогам встречи сформируют перечень поручений и все прозвучавшие вопросы будут взяты в работу. «Старожиловский район не стоит на месте, он развивается. Здесь есть все возможности для того, чтобы эта территория стала комфортной для жизни. Регион всегда готов поддерживать любые инициативы в этом направлении. Будем действовать вместе», – сказал он. 

Губернатор посетил ряд объектов, в том числе ознакомился с работой ООО «АГ-ТЕХ». Компания выпускает автохимию и автокосметику. В планах расширение действующего производства аэрозольной химии для автомобилей. Кроме того, на ПМЭФ-2023 между Корпорацией развития области и ООО «АГ-ТЕХ» заключено соглашение о запуске нового большого предприятия в индустриальном парке «Рязанский». Будет создано 90 рабочих мест. Ввод в эксплуатацию планируется на 2026 год. «Очень профессиональный бизнес. Работают недолго, но уже очень активно развивают свою линейку продукции. С нашей стороны во всем поможем, в том числе в отношении индустриального парка и возведения там нового предприятия. Уже сейчас они заходят в проектирование и в следующем году начнут стройку. Работа таких компаний – это серьезный вклад в развитие экономики региона, – сказал Павел Малков в комментариях журналистам. – Сразу был взят правильный курс на полную прозрачность, уплату налогов, взаимодействие с органами местного самоуправления. Социально ответственный, честный, открытый и очень эффективный бизнес». 

Глава региона осмотрел здание, в котором ранее располагался военный комиссариат. В течение пяти лет оно пустует и начало разрушаться. Павел Малков дал поручение заместителю Председателя Правительства Рязанской области Юлии Шваковой совместно с администрацией Старожиловского района проработать вопрос перевода комплекса в муниципальную собственность для дальнейшего приведения в порядок и использования.   

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