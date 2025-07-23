Павел Малков: «Создание современного элеватора – это серьезный «кирпич» в фундамент экономики района»

В Захаровском районе Рязанской области начал работу новый элеваторный комплекс одного из ведущих агропромышленных предприятий региона ЗАО «Победа». От имени Губернатора Павла Малкова собравшихся приветствовал заместитель Председателя Правительства региона Александр Шаститко.

Участниками торжественной церемонии стали министр сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области Дмитрий Филиппов, глава администрации Захаровского муниципального района Ильдус Абдюшев, генеральный директор ЗАО «Победа» Вячеслав Кабанов, коллектив предприятия и жители с. Захарово.

Губернатор Павел Малков, комментируя создание нового элеваторного комплекса, подчеркнул: «Экономика в Захаровском районе базируется на сельском хозяйстве. Создание современного элеватора – это, конечно, такой дополнительный серьезный «кирпич» в фундамент экономики района. Будет экономика – будет все остальное».

По словам заместителя Председателя Правительства региона Александра Шаститко, мощность нового элеваторного комплекса составляет 30 тысяч тонн, что позволит аграриям осуществлять полный комплекс мероприятий по подработке, сушке и хранению зерна. Он поблагодарил аграриев Захаровского района за самоотверженный профессиональный труд: «Благодаря вам на протяжении многих лет агропромышленный комплекс региона демонстрирует стабильный рост, увеличение производства сельскохозяйственной продукции».

В рамках торжественного мероприятия с концертной программой выступили артисты районных учреждений культуры, прозвучали музыкальные композиции о любви к Родине.