Павел Малков: Советский бульвар в Спасске обретает новую жизнь

Советский бульвар в Спасске обретает новую жизнь. Об этом сказал губернатор Рязанской области Павел Малков, комментируя ход работы по реализации проектов в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни».
Губернатор уточнил, что на бульваре будет проведено озеленение. Территорию украсят березы, ивы, липы и кустарники. До конца лета установят уличные кресла, скамейки и декоративный навес.
Павел Малков также напомнил о том, что выбрать место, которое смогут обновить в следующем году, можно на официальном сайте проекта. До завершения всероссийского голосования за объекты благоустройства осталось три дня.
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