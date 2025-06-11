Павел Малков: Советский бульвар в Спасске обретает новую жизнь

Советский бульвар в Спасске обретает новую жизнь. Об этом сказал губернатор Рязанской области Павел Малков, комментируя ход работы по реализации проектов в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Павел Малков отметил: «Советский бульвар в Спасске обретает новую жизнь. Место в самом центре города, рядом историко-археологический музей и другие достопримечательности. В прошлом году по программе «Формирование комфортной городской среды» провели первый этап благоустройства. Появились пешеходные дорожки, зоны отдыха с лавочками и навесами. Установили светильники и видеонаблюдение. Благодаря нацпроекту «Инфраструктура для жизни» продолжаем обновлять бульвар».

Губернатор уточнил, что на бульваре будет проведено озеленение. Территорию украсят березы, ивы, липы и кустарники. До конца лета установят уличные кресла, скамейки и декоративный навес.

Павел Малков также напомнил о том, что выбрать место, которое смогут обновить в следующем году, можно на официальном сайте проекта. До завершения всероссийского голосования за объекты благоустройства осталось три дня.