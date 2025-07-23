Павел Малков сообщил о запуске первого в России газифицированного завода по изоляции труб малого диаметра в Рязанской области

В Кораблино торжественно открыли новый завод «Изопайп», входящий в группу компаний «Ариэль Изоляция».

Губернатор Павел Малков дал старт работе производственной площадки вместе с заместителем генерального директора по работе с органами власти и регионами ООО «Газпром межрегионгаз» Олегом Ляпустиным, председателем Совета Директоров Группы компаний «Ариэль Изоляция» Вадимом Брайнисом. Они осмотрели цеха, выпускаемую продукцию, а также обсудили перспективы развития предприятия.

ЗАО «Изопайп» – первый в России газифицированный завод, где стальные трубы малого диаметра усиливают инновационным защитным стеклотермопластовым покрытием. Продукция предназначена для прокладки инженерных коммуникаций, систем транспортировки нефти и газа, а также для подключения потребителей к сетям газоснабжения. Кроме того, предприятие осваивает выпуск уникальных для страны изделий: устройств вывода газопровода из земли (УВГЗ) и неразъемных соединений типа «полиэтилен-сталь». Все это изделия «последней мили», которые необходимы для соединения магистральных газопроводов с газораспределительными сетями.

Губернатор Павел Малков поблагодарил участников инвестпроекта за конструктивное сотрудничество. Он подчеркнул, что пуск нового высокотехнологичного предприятия имеет большое значение для региона и страны в целом. Проведена масштабная реконструкция бывшего производственного здания, установлено необходимое современное оборудование, создано более 100 рабочих мест. Инвестиции в проект составили около 500 млн рублей.

«Запускаем новое высокотехнологичное предприятие в Рязанской области, которое нужно стране. Это важное событие. Продукция завода очень востребована, она долговечная, современная. В регионе сейчас ведем масштабную работу по федеральному проекту «Модернизация коммунальной инфраструктуры» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Рязанская область также активно участвует в программе социальной газификации. Продукция предприятия, ее применение на территории региона поможет в том, чтобы реализованные проекты улучшили жизнь рязанцев», – сказал Павел Малков.

Как отметил председатель Совета Директоров Группы компаний «Ариэль Изоляция» Вадим Брайнис, новое производство позволило нарастить мощности предприятия и освоить выпуск уникальных видов продукции. «Благодарю Губернатора и Правительство Рязанской области за вклад в формирование благоприятного инвестиционного климата в регионе. Именно благодаря взвешенной инвестиционной политике, направленной на поддержку предпринимателей, наш проект успешно реализован в короткие сроки», – сказал Вадим Брайнис.

По словам заместителя генерального директора по работе с органами власти и регионами ООО «Газпром межрегионгаз» Олега Ляпустина, новое производство способствует реализации крупнейших Президентских инфраструктурных проектов – укреплению технологического суверенитета, газификации территорий регионов и программы догазификации.

Кроме того, участники открытия нового производства приняли участие в церемонии возложения цветов к Вечному огню Мемориального комплекса г. Кораблино, который был зажжен в этом году в рамках Всероссийской акции «Храним огонь Победы» ПАО «Газпром», приуроченной к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.