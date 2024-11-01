Павел Малков: Социализация и адаптация осужденных – важная тема для общества

Социализация и адаптация осужденных – важная тема для общества. Об этом губернатор Рязанской области Павел Малков сказал в ходе международной научно-практической конференции «Уголовно-исполнительная система Российской Федерации: вопросы исполнения уголовных наказаний, реализации мер пробации, взаимодействия с публичной властью и институтами гражданского общества», приуроченной к 90-летию со дня образования Академии ФСИН России.

В работе приняли участие Директор ФСИН России Аркадий Гостев, заместитель Министра юстиции РФ Всеволод Вуколов, начальник Департамента правового обеспечения деятельности правоохранительных органов Государственно – правового управления Президента РФ Александр Огрохин, помощник директора Росгвардии Юрий Котов, начальник Академии ФСИН России Сергей Никитюк, председатель областной Думы Аркадий Фомин, представители территориальных органов ФСИН России, научных, образовательных, общественных организаций, пенитенциарных служб, ученые из разных регионов России, а также Беларуси, Казахстана и Монголии.

Губернатор Павел Малков подчеркнул, что для региона большая честь принимать конференцию такого высокого уровня, где обсуждаются важнейшие для государства вопросы. «Развитие уголовно-исполнительной системы – это один из приоритетов. Наш Президент уделяет этому большое внимание. За последние годы многое сделано: укрепляется материально-техническая база, улучшаются условия содержания. Открываются исправительные центры, где осужденные могут работать. Такая база есть и в Рязанской области. Это позволяет людям вернуться к нормальной жизни и избежать рецидива. Социализация, адаптация осужденных – важная тема для всего общества, и эта работа постоянно совершенствуется», – сказал он. Павел Малков отметил, что любые задачи выполняют люди, и лучшие профессиональные кадры для исполнительной системы готовят в Академии ФСИН. Регион гордится, что один из сильнейших вузов России находится в Рязанской области.

Директор ФСИН России Аркадий Гостев отметил серьезный вклад академии в обеспечение службы специалистами: «Вуз является одним из авторитетных центров образования и науки в стране, осуществляя важную стратегическую задачу – подготовку профессионалов и квалифицированных кадров для правоохранительных органов. Талантливый коллектив педагогов, безгранично преданных своему делу и динамично развивающийся учебный комплекс создали благоприятные условия для обучения». Аркадий Гостев поблагодарил профессорско-преподавательский состав и ветеранов вуза за труд и опыт, который передается учащимся. Он подчеркнул, что в Академии проводятся масштабные научно-практические форумы и конференции, где обсуждаются актуальные вопросы и достижения, идет успешный обмен опытом.

Замминистра юстиции РФ Всеволод Вуколов зачитал приветствие от Министра юстиции РФ Константина Чуйченко, в котором, говорится, что в Академии ФСИН России сложилась собственная научная школа, накоплен богатый опыт изучения отдельных видов уголовных наказаний, норм и институтов уголовно-исполнительного права. Начальник департамента правового обеспечения деятельности правоохранительных органов Государственно-правового управления Президента РФ Александр Огрохин передал поздравительный Адрес от помощника Президента – начальника Государственно-правового управления Президента РФ Ларисы Брычевой.

На конференции были рассмотрены вопросы исполнения уголовных наказаний, становления и развития института пробации, предупреждения рецидивной преступности и другие. Были представлены научные исследование, состоялся обмен практическим опытом. Часть конференции была посвящена Академии ФСИН России, прошло награждение ее сотрудников. В рамках форума работала выставка об истории уголовно-исполнительной системы и вуза. Прошло возложение цветов к Мемориалу памяти сотрудникам ФСИН России, погибшим при исполнении служебных обязанностей.

В филармонии состоялось торжественное собрание, приуроченное к 90-летию со дня образования академии. В нем приняли участие Павел Малков, Аркадий Гостев, Всеволод Вуколов, Александр Огрохин и другие почетные гости, сотрудники, ветераны и курсанты академии. В рамках мероприятия выступили Академический ордена «За заслуги в культуре и искусстве» ансамбль песни и пляски войск национальной гвардии РФ, Рязанский государственный академический русский народный хор им. Е. Попова, учащиеся академии и др.