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Власть и политика

Павел Малков: «Серьезно работаем с кадровым вопросом по всем отраслям»

Анастасия Мериакри
Фото: ryazan.gov.ru/

Губернатор Павел Малков 21 июля провел региональное заседание Правительства. В заседании участвовали ветераны СВО, участники второго потока федеральной кадровой программы «Время героев», которые проходят стажировку в региональном Правительстве.

По поручению Павла Малкова в Чучково отремонтирована улица Молодежная, где сосредоточено много социально значимых объектов. Глава Чучковского района Алексей Кондрашов сообщил, что кроме проезжей части сделаны тротуары, бордюры, оборудована стоянка для автотранспорта, приведены в порядок зеленые зоны. Благоустройство проведено за счет областных субсидий и средств, выделенных по региональной программе поддержки местных инициатив. В 2026 году на улице запланировано благоустройство дворовых территорий. Также в поселке отремонтирована дорога на улице Колхозной.

В Ходынино Рыбновского района до 15 сентября установят 10 новых остановочных павильонов на дороге, которая сейчас ремонтируется в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». В Шилове продолжается благоустройство площади перед вокзалом и улицы Вокзальной. В прошлом году там была смонтирована ливневая канализация, в текущем – установили освещение с заменой воздушной линии на подземный кабель, а также отремонтировали дорожное покрытие.

В селе Горлово Скопинского района в бригаду скорой медпомощи в прошлом и в этом году пришил работать 2 фельдшера по программе «Земский фельдшер». На текущей неделе начинают трудиться еще 2 фельдшера, которые завершили учебу по договорам целевого обучения в Рязанском медколледже. До конца июля подстанция скорой медпомощи в селе будет полностью укомплектована необходимыми специалистами.

Губернатор Павел Малков подчеркнул: «Серьезно работаем с кадровым вопросом по всем отраслям. Ситуация однозначно улучшается, в целом работа по всем направлениям выстроена, но и проблем еще хватает. Взаимодействие строится со студентами еще в процессе их обучения. Каждому предлагаем места, где он может работать. Отдельно работаем с целевиками. Задача каждого руководителя муниципалитета быть в контакте с каждым таким студентом и держать на контроле вопросы их обучения и последующего трудоустройства».

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