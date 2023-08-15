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Павел Малков сделал ряд поручений по развитию Канищево

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Фото: правительство Рязанской области

В ходе заседания правительства региона губернатор поручил принять ряд мер для развития микрорайона.

В частности, сообщает пресс-служба правительства, Павел Малков обратил внимание на маленькое количество спортивных и детских площадок. Как отметил глава области, это проблема существует не только в Канищево, но и в других микрорайонах города. Губернатор поручил проработать вопрос увеличения финансирования на эти цели в следующем году и использовать возможности других программ, в том числе муниципальных.

Кроме этого, Павел Малков поручил рассмотреть возможность ремонта улицы Интернациональной.

Сформированный перечень поручений по развитию микрорайона Канищево необходимо реализовать. Люди должны почувствовать изменения уже этом году,

— сказал глава региона.

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