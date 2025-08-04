Павел Малков: Рязанскую молодежь отметили среди лучших на фестивале «Таврида.АРТ»

Губернатор Рязанской области Павел Малков прокомментировал участие представителей региона в фестивале молодого искусства «Таврида.АРТ» (6+).

Фестиваль молодого искусства «Таврида.АРТ» проходил с 1 по 3 августа в Крыму. В этом году впервые в рамках фестиваля состоится книжная ярмарка, на которой представлены 20 крупных издательств, а также федеральные библиотеки и цифровые проекты.

Павел Малков отметил, что в течение трех дней в Крыму прошли свыше 300 мероприятий, встреч, лекций, концертов и мастер-классов. Наш регион представили более 60 талантливых ребят, с организацией фестиваля помогали рязанские волонтеры. На стенде Рязанской области ребята представили одежду, аксессуары и сувениры молодых дизайнеров. В его основе – новый мурал художника Александра Демкина и девиз рязанской молодежи: «Живи свою молодость».

«Первый заместитель Руководителя администрации Президента Сергей Владиленович Кириенко посетил наш стенд и пообщался с ребятами. На закрытии рязанскую молодежь отметили среди лучших в номинации «Эстетика гармонии». Гости и участники фестиваля со всей страны узнали о Рязанском крае, нашей истории и культуре. И, конечно, о природе, воспетой Сергеем Есениным. Ждем всех в гости!», – сказал Губернатор.