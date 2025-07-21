Павел Малков: «Рязанский медуниверситет бьет все исторические рекорды по числу абитуриентов»

Губернатор Павел Малков провел очередное заседание Правительства Рязанской области, на котором обсуждался ход приемной кампании в вузы и ссузы региона, строительство и ремонт значимых объектов, благоустройство и озеленение территорий муниципальных образований, качество работы общественного транспорта, а также исполнение поручений главы региона и отчеты руководителей ведомств о решении вопросов жителей из социальных сетей. В заседании участвовали ветераны СВО, участники второго потока федеральной кадровой программы «Время героев», которые проходят стажировку в региональном Правительстве.

Губернатор отметил, что приемная кампания в вузы и колледжи Рязанской области идет очень неплохо. «Наша гордость – Рязанский медуниверситет бьет все исторические рекорды по конкурсу, цифры там просто запредельные. Почти из всех регионов страны есть желающие в нем учиться, – сказал Павел Малков. – Наш филиал МГИК, который вновь открылся и работает, – там тоже неплохой конкурс».

По словам и.о. министра образования Лидии Родиной, на текущий момент в ссузы области подано около 7 тыс. заявлений. Большой популярностью пользуются учреждения-участники федерального проекта «Профессионалитет» нацпроекта «Молодежь и дети». В лидерах технологический, политехнический, строительный колледж и колледж электроники. Наиболее востребованы специальности в сфере машиностроения, ИТ, строительного, транспортного направлений. На некоторые специальности конкурс достигает 4 человека на место. В вузы подано более 33,5 тыс. заявлений. В лидерах – медуниверситет, в который поступило более 15600 заявлений, а также РГАТУ (более 7800), РГУ и филиал Московского политехнического университета (более 4000). Самые востребованные специальности лечебное дело и стоматология, наземные транспортно-технологические средства, строительство, информатика и вычислительная техника, архитектура, учитель русского языка и литературы, иностранного языка, физической культуры. Второй год прием на целевые места ведется с использованием цифровой платформы «Работа в России». Для целевого приема в вузах выделено 1064 места, план набора на целевые места в ссузах – 1000 мест.

Губернатор поручил министерству образования проанализировать по итогам приемной кампании все конкурсы в вузы и ссузы, чтобы в дальнейшем корректировать набор образовательных программ по специальностям, исключив невостребованные.