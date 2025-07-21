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Власть и политика

Павел Малков: «Рязанский медуниверситет бьет все исторические рекорды по числу абитуриентов»

Анастасия Мериакри
Губернатор Рязанской области Павел Малков

Губернатор Павел Малков провел очередное заседание Правительства Рязанской области, на котором обсуждался ход приемной кампании в вузы и ссузы региона, строительство и ремонт значимых объектов, благоустройство и озеленение территорий муниципальных образований, качество работы общественного транспорта, а также исполнение поручений главы региона и отчеты руководителей ведомств о решении вопросов жителей из социальных сетей. В заседании участвовали ветераны СВО, участники второго потока федеральной кадровой программы «Время героев», которые проходят стажировку в региональном Правительстве.

Губернатор отметил, что приемная кампания в вузы и колледжи Рязанской области идет очень неплохо. «Наша гордость – Рязанский медуниверситет бьет все исторические рекорды по конкурсу, цифры там просто запредельные. Почти из всех регионов страны есть желающие в нем учиться, – сказал Павел Малков. – Наш филиал МГИК, который вновь открылся и работает, – там тоже неплохой конкурс».

По словам и.о. министра образования Лидии Родиной, на текущий момент в ссузы области подано около 7 тыс. заявлений. Большой популярностью пользуются учреждения-участники федерального проекта «Профессионалитет» нацпроекта «Молодежь и дети». В лидерах технологический, политехнический, строительный колледж и колледж электроники. Наиболее востребованы специальности в сфере машиностроения, ИТ, строительного, транспортного направлений. На некоторые специальности конкурс достигает 4 человека на место. В вузы подано более 33,5 тыс. заявлений. В лидерах – медуниверситет, в который поступило более 15600 заявлений, а также РГАТУ (более 7800), РГУ и филиал Московского политехнического университета (более 4000). Самые востребованные специальности лечебное дело и стоматология, наземные транспортно-технологические средства, строительство, информатика и вычислительная техника, архитектура, учитель русского языка и литературы, иностранного языка, физической культуры. Второй год прием на целевые места ведется с использованием цифровой платформы «Работа в России». Для целевого приема в вузах выделено 1064 места, план набора на целевые места в ссузах – 1000 мест.

Губернатор поручил министерству образования проанализировать по итогам приемной кампании все конкурсы в вузы и ссузы, чтобы в дальнейшем корректировать набор образовательных программ по специальностям, исключив невостребованные.

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