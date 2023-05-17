Рязанский «Сосновый бор» будут использовать для семейной реабилитации бойцов СВО

В Рязанской области действует комплексная программа семейной реабилитации участников СВО. Об этом сообщил губернатор Павел Малков на выездном заседании рабочей группы по вопросам СВО. Мероприятие провёл секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

Участники обсудили масштабирование положительного опыта регионов по внедрению социального паспорта участника спецоперации. Речь идёт о соцконтракте, сведений о необходимом лечении, жилищно-бытовых условиях, наличии финансовых обязательств, плане индивидуального сопровождения по федеральным мерам поддержки и по мерам поддержки регионального стандарта.

Павел Малков представил в режиме видеоконференцсвязи опыт Рязанской области по организации комплексной реабилитации участников СВО. В год на базе центра «Сосновый бор» её смогут пройти до 4 тысяч человек. Акцент, по словам главы региона, сделан на семейной реабилитации: вернувшиеся бойцы восстанавливаются в окружении близких и в сопровождении медиков и психологов.

Павел Малков: «В Рязанской области действует комплексная программа семейной реабилитации участников спецоперации, разработанная с использованием опыта помощи тем, кто прошёл Афганистан, Чечню и другие «горячие точки». Собрали лучшие методики физического восстановления и социально-психологической реабилитации»

Программа дорабатывается на основе обратной связи, – подчеркнул губернатор.

Каждый член семьи получает свою индивидуальную программу реабилитации. Всего в центре доступно более 130 различных услуг по оздоровлению, – отметил Павел Малков. В «Сосновом бору» организуют выездную работу представителей фонда «Защитники Отечества».