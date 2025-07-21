Павел Малков: Рязанская область стала площадкой региональных стажировок программы развития федерального кадрового резерва

Рязанская область стала площадкой региональных стажировок программы развития федерального кадрового резерва. Об этом сказал Губернатор Павел Малков в ходе встречи с участниками Комплексной программы развития федерального кадрового резерва на госслужбе, которую реализует Президентская академия.

Участниками региональной стажировки программы федерального кадрового резерва являются руководители федеральных и региональных органов власти. Ее главная цель – профессиональное развитие лиц, включенных в федеральный кадровой резерв, через комплексное формирование и совершенствование ключевых компетенций, необходимых для обеспечения эффективного управления на федеральном и региональном уровнях в условиях современных вызовов.

Встреча прошла при участии представителей Института ВШГУ Президентской академии, первого заместителя Председателя Правительства региона Дениса Бокова, руководителя аппарата Губернатора и Правительства области Романа Цуканова, министра экономического развития региона Андрея Ворфоломеева. а также участников программы «Время Героев» Сергея Пугачева и Сергея Галстяна, наставником которых является Губернатор Павел Малков.

Губернатор, приветствуя участников встречи, отметил, что программа развития федерального кадрового резерва на госслужбе реализуется по поручению Президента РФ. «Для нас большая честь быть площадкой региональных стажировок программы. Со многими из вас мы знакомы. Надеюсь, вам понравится то, что мы покажем в Рязанской области. Знаю, что под эгидой Президентской академии только самые лучшие проходят практику. Мы постараемся поделиться тем, что удалось сделать и еще предстоит», – сказал Губернатор.

Заместитель директора Института ВШГУ Евгений Подшивалов поблагодарил Губернатора Павла Малкова от лица Президентской академии за радушный прием и взаимодействие. «Здесь присутствуют уже состоявшиеся руководители — представители первого потока программы. Она состоит из 6 образовательных модулей, два из которых – это стажировки: региональная и международная. Предусмотрена проектная работа по задачам комиссий Государственного Совета РФ, в том числе по направлению «Эффективная и конкурентная экономика», – отметил Евгений Подшивалов.

Губернатор обсудил с участниками программы вопросы работы комиссии Госсовета РФ по направлению «Эффективная и конкурентная экономика», председателем которой он является, а также механизмы реализации федеральных и региональных проектов.

В течение недели участники региональной стажировки ознакомятся с социально-экономическим потенциалом Рязанской области, побывают на крупных предприятиях, на практике оценят реализацию ряда инвестпроектов, а также встретятся с представителями региональных институтов развития и бизнеса. По итогам стажировки планируется выработка проектных инициатив, направленных на решение актуальных задач и повышение качества жизни людей.