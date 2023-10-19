Павел Малков: «Рязанская область серьезно ориентирована на экспорт»

Об этом глава Рязанской области сказал в ходе губернаторской сессии, которая прошла с участием первого зампреда правительства РФ Андрея Белоусова в рамках Международного экспортного форума «Сделано в России – 2023».

На главном экспортном форуме страны «Сделано в России» разрабатывают практические решения, направленные на поддержку отечественных экспортеров и повышение их конкурентоспособности на международном рынке.

В ходе губернаторской сессии обсуждались вопросы развития внешнеторговой деятельности, реализации национального проекта «Международная кооперация и экспорт», меры поддержки экспорта и новые инициативы, успешные региональные практики.

Губернатор Рязанской области Павел Малков отметил, что регион плотно сотрудничает с Российским экспортным центром по акселерации (увеличению производственных мощностей и инвестиций), в том числе в рамках соглашения, подписанного в июле текущего года. Глава Рязанской области подчеркнул, что регион стал пилотным в реализации программы.

Отобрали пока 10 компаний, ведем с ними адресную работу, разработали индивидуальные дорожные карты под конкретные задачи. Подключаем и другие заинтересованные предприятия, – передает слова Малков пресс-служба правительства Рязанской области.

Сейчас продукция, произведенная в Рязанском регионе, поставляется в более чем 100 стран. Экспорт остается одним из стратегических направлений развития. По словам Малкова, все, что должно быть реализовано с точки зрения федеральных стандартов, в Рязанской области сделано.

Рязанская область сегодня серьезно ориентирована на экспорт. Осваиваем новые для себя макрорегионы. Несмотря на сложности, наши экспортеры не отказываются от планов развития, опираются на действующие меры поддержки, – сказал Павел Малков.

Губернатор добавил, что сейчас предприятия, в том числе участники программы, столкнулись с введением новых экспортных пошлин, из-за которого они прогнозируют существенное снижение экспортной выручки там, где возросли издержки от высокого курса доллара. Это коснулось производителей кожи, строительных материалов, стекла, изделий из пластмасс. В связи с этим рязанский бизнес предложил точечно исключить некоторые коды товаров.

Также глава региона в комментарии журналистам добавил, что на сессии отметил стратегические направления, а также новые идеи и конкретные меры поддержки, которые будут реализовываться в регионе и которые могут быть востребованы у рязанского бизнеса.