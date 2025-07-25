Павел Малков: Рязанская область получит 10 млн на поддержку ветеранов боевых действий

Комиссия Федерального Собрания РФ по перераспределению бюджетных ассигнований одобрила субсидию Рязанской области на сумму более 10 млн рублей. Об этом сообщил в соцсетях губернатор Павел Малков.

Средства направят на поддержку ветеранов боевых действий, которые заключат соцконтракт и займутся предпринимательством.

«Помощь участникам спецоперации, которые решили открыть своё дело – одно из приоритетных направлений для нас, — пишет губернатор. — Мы первыми запустили для них программу «СВОй бизнес». Участники изучают предпринимательство, узнают об аспектах ведения бизнеса, посещают предприятия региона. У каждого есть доступ ко всем необходимым сервисам. Мы также ввели льготы для компаний, которые берут на работу ветеранов спецоперации.

Ребята делом доказали свою надёжность, способность решать самые сложные задачи. Эти качества обязательно помогут им и на гражданке. Теперь будем помогать нашим защитникам в первые два года после создания бизнеса.

Благодарю федеральных коллег и лично Андрея Михайловича Макарова за поддержку нашего региона».