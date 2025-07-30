Павел Малков: Реализация национальных проектов должна быть под постоянным контролем

Губернатор Павел Малков сказал об этом в ходе заседания постоянно действующего координационного совещания по обеспечению правопорядка в Рязанской области, которое он провел 30 июля.

На заседании обсуждались дополнительные меры по обеспечению общественной безопасности в местах массового пребывания граждан в период подготовки и проведения единого дня голосования в текущем году. Была рассмотрена работа ведомств в части предупреждения правонарушений, в том числе коррупционного характера. Речь также шла о результатах реализации по итогам прошлого года региональных проектов, которые обеспечивали достижение целей и задач национальных проектов.

«Национальные проекты – это огромные возможности для развития региона, и их реализация должна быть под постоянным контролем. Особенно в части освоения финансов и исполнения обязательств всех поставщиков и подрядчиков», – подчеркнул Павел Малков.

Участники заседания рассмотрели вопросы профилактики различных правонарушений, в том числе дополнительные меры по противодействию вовлечению несовершеннолетних и молодежи в противоправную деятельность. Губернатор отметил, что профилактическая работа с подростками является одним из ключевых направлений работы для всех. Вместе с правоохранительными структурами ее должны вести органы власти, общественные объединения, важны усилия всех жителей региона. Особое внимание следует уделять воспитательной работе в образовательных учреждениях, развитию добровольческого движения, реализации спортивных проектов среди детей и молодежи.