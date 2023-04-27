Павел Малков рассмотрел вопросы развития Сапожковского района

Губернатор Павел Малков провёл Час муниципалитета, посвящённый вопросам социально-экономического развития Сапожковского района. Участниками встречи стали руководители областных министерств, районной администрации, зампреды правительства Рязанской области и члены молодёжного правительства.

В 2023 году отремонтируют ФАП в селе Собчаково, построят модульный ФАП в селе Чёрная Речка и закупят новое оборудование для ЦРБ. Глава администрации муниципалитета отметил, что в капремонте нуждаются крыши в филиале Сапожковской школы в селе Канино и в районном Доме культуры. Губернатор поручил профильным ведомством проработать вопрос и выделить деньги из резервного фонда регионального правительства.

Глава администрации муниципалитета Алексей Кириллов рассказал, что проектно-сметная документация на строительство ФОК разработана и направлена в минстрой Рязанской области. В 2023 году в планах – очистка береговых полос от древесно-кустарниковой растительности участка реки Мошка в рабочем посёлке Сапожок в рамках экологической акции «Вода России».

Павел Малков призвал активнее участвовать в отборе на предоставление субсидий на ремонт дорог и обратить внимание на качество подготовки конкурсной документации. В сфере ЖКХ нужно решать вопрос со строительством второй очереди очистных сооружений и реконструкции сетей центрального водоснабжения.

Павел Малков: «В Сапожковском районе есть серьёзные перспективы для роста и большие планы по развитию социальной инфраструктуры. Это в том числе строительство нескольких ФАПов и физкультурно-оздоровительного комплекса, ремонт школ и учреждений культуры, благоустройство общественных пространств»