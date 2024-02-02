Павел Малков рассказал, почему Рязанская ГРЭС является преимуществом региона

В правительстве Рязанской области прошла рабочая встреча губернатора Павла Малкова и управляющего ПАО «ОГК-2» Артема Семиколенова. Темой встречи стала текущая деятельность Рязанской ГРЭС, планы по дальнейшему развитию предприятия и моногорода Новомичуринск, на территории которого оно функционирует. Речь также зашла об инвестпроектах, которые реализуются при участии ГРЭС.

Губернатор поблагодарил руководство предприятия за укрепление инфраструктуры Пронского района. Он обратил внимание, что есть большие планы по развитию Новомичуринска, в том числе с точки зрения размещения там промышленных предприятий, для работы которых потребуются мощности ГРЭС.

– Новомичуринск – город очень хороший и ухоженный. Там есть буквально всё – социальная инфраструктура, благоустройство, идёт активное развитие. Мы заинтересованы в том, чтобы там появлялись новые крупные объекты, в том числе промышленные, сельскохозяйственные. Площадки для инвесторов уже подготовлены. ГРЭС даёт очень серьёзное конкурентное преимущество в реализации таких проектов на территории региона, – сказал глава региона.

Управляющий директор ПАО «ОГК-2» Артем Семиколенов отметил: