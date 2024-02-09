Павел Малков рассказал о создании единой системы поддержки участников СВО и их семей в Рязанской области

В Рязанской области стремятся создать единую систему поддержки участников СВО и их семей. Об этом сказал губернатор Павел Малков по итогам рабочей поездки в регион председателя Государственного фонда «Защитники Отечества» Анны Цивилевой.

Совместно с губернатором Павлом Малковым Председатель Государственного фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева посетила Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное командное ордена Суворова дважды Краснознаменное училище имени генерала армии В.Ф. Маргелова. Она ознакомилась с историей и развитием военного вуза и воздушно-десантных войск на современном этапе, системой подготовки кадров. Состоялась церемония возложения цветов к памятникам генерала армии В.Ф. Маргелова и воинам-рязанцам, погибшим в локальных войнах и вооруженных конфликтах.

В ходе рабочей поездки в Рязанскую область Анна Цивилева посетила региональный филиал Госфонда «Защитники Отечества» и ознакомилась с его работой по комплексному сопровождению ветеранов СВО и членов семей погибших военнослужащих. Рязанский филиал был открыт 1 июня 2023 года. Он оснащен всем необходимым для приема заявителей, в том числе с ограниченными возможностями здоровья. Оборудованы кабинеты юридической, психологической, социально-медицинской помощи. Руководитель филиала фонда Ольга Маскаева проинформировала, что работа осуществляется по принципу «одного окна». В настоящее время рассмотрено более 2700 обращений. Совместно со специалистами фонда прием ведут сотрудники центра занятости, соцзащиты и оказывают поддержку в оформлении статуса ветерана боевых действий, а также в прохождении реабилитации в МСРЦ «Сосновый бор». Развивается служба социальных координаторов: ее представители есть в каждом муниципалитете, они помогают гражданам в получении лекарств, средств реабилитации, психологической поддержки, поиске работы и многом другом.

Совместно с губернатором, руководителями Правительства региона и военного комиссариата Анна Цивилева провела встречу с ветеранами СВО и членами семей погибших участников спецоперации по вопросам их всесторонней поддержки. Речь шла о подвигах и мужестве воинов, работе по сохранению памяти погибших, о развитии системы реабилитации бойцов, вернувшихся с СВО, создании необходимых условий для их самореализации. Прозвучали ряд обращений, которые, по словам Анны Цивилевой, будут обязательно проработаны.

— Эта встреча для нас очень важна, потому что есть характерные для всех субъектов системные вопросы. Они зачастую требуют внесения изменений в федеральный закон и принятие решений профильными министерствами и ведомствами. Это межведомственное взаимодействие сейчас облегчит задачи в будущем, когда будет все больше ребят, вернувшихся домой, к мирной жизни, – сказала Анна Цивилева. –Комплексный подход в поддержке участников СВО и членов их семей, который выработан в Рязанской области, мне очень понравился. Благодарю Губернатора за такое вовлечение, сердечное отношение и участие к вопросам работы Фонда».

Губернатор Павел Малков отметил, что правительство региона работает в тесном взаимодействии с Госфондом «Защитники Отечества».

— Вместе мы делаем одно дело. Фонд – единое окно, куда могут обратиться с любым вопросом ребята, вернувшиеся из зоны проведения СВО, члены их семей. Вместе мы всегда находим решение. Стараемся создать единую систему и непрерывно ее развивать. И сегодня по итогам нашей работы появились идеи и предложения, которые мы зафиксировали и обязательно будем реализовывать, – подчеркнул губернатор.