Павел Малков рассказал о планах развития рязанского отделения ДОСААФ

Губернатор Рязанской области Павел Малков посетил региональное отделение ДОСААФ. Об этом глава региона написал в соцсетях.

Вместе с руководителем рязанского отделения Анатолием Бороненковым губернатор осмотрел классы, где обучают будущих водителей.

«Здесь работает «Рязанский центр высшего водительского мастерства», где преподают лучшие инструкторы. Любой желающий может научиться грамотно и безопасно управлять автомобилем, в том числе в критических ситуациях. За год на базе 21 местного отделения ДОСААФ проходят подготовку более 2500 водителей разных категорий, — написал Павел Малков.

— Очень важное направление — подготовка молодых людей к военной службе. Действуют различные кружки и курсы, обучающие центры по пулевой и практической стрельбе, ведётся подготовка операторов БПЛА.

Планов развития много. Среди них — создание военно-патриотических клубов на базе образовательных учреждений в регионе. Есть и другие идеи, рассматриваем несколько площадок для практических занятий. Обязательно продолжим развивать наш ДОСААФ, чтобы реализовать всё задуманное».