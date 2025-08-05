Вторник, 5 августа, 2025
22 C
Рязань
Власть и политика

Павел Малков рассказал о новом виде регионального поощрения поддержки СВО

Анастасия Мериакри
рубли, бухгалтерия
Image by Дарья Яковлева from Pixabay

На заседании Правительства Рязанской области Губернатор Павел Малков сообщил о новом виде регионального поощрения, обсудил вопросы поддержки участников СВО и восстановления объектов на подшефных территориях в новых субъектах России.

Губернатор напомнил, что недавно в Рязанской области была увеличена региональная часть выплаты контрактникам до миллиона рублей. Теперь с учетом федеральных платежей в первый год выплата составит от 4 миллионов. Он также сообщил о введении поощрения тех, кто оказал содействие в привлечении граждан к заключению контракта. Предусмотрена денежная выплата за каждого контрактника. Сумма премий от 50 до 300 тысяч рублей после вычета налогов. Она варьируется в зависимости от категории гражданина, который заключил контракт и не предусмотрена тем, кто занимается привлечением граждан на службу по контракту в силу своей профессиональной деятельности. Главное условие – контракт должен быть заключен на территории Рязанской области. Павел Малков подчеркнул: «Расширение системы поддержки бойцов специальной военной операции – задача государственная, у себя в регионе занимаемся этим системно, и обязательно продолжим это делать».

Глава региона попросил Вице-губернатора доложить о результатах поездки в новые регионы и посещения рязанских военнослужащих – участников СВО. По словам Артема Бранова, область активно помогает новым территориям. Восстановлено 28 домов в Мариуполе. Также работы проводятся в подшефной Херсонской области, где количество объектов на пике достигало 18. В настоящее время они осуществляются в двух учреждениях, Доме престарелых и ЦРБ, где рассчитаны на несколько лет. Остальные объекты тоже успешно восстановлены.

В ходе посещения 387-го мотострелкового полка, в составе которого служат рязанцы, бойцам был передан большой груз с необходимым оборудованием. Им также вручены государственные и региональные награды. «Боевой дух у ребят на высоте. Были просьбы от рязанцев бытового характера, все их зафиксировали и в ближайшее время исполним», – прокомментировал Артем Бранов.

Губернатор Павел Малков подчеркнул важность дальнейшей работы по оказанию поддержки рязанским военнослужащим в зоне боевых действий: «Работа очень важная. Постараюсь в ближайшее время туда съездить сам и пообщаться с нашими бойцами. Продолжаем собирать и отправлять необходимую помощь. Темпы надо наращивать».

Самые читаемые материалы

Новости России

Mash: в Дагестане жених сорвал свадьбу на 700 человек, дав невесте снюс

Жених в Махачкале дал невесте снюс и сорвал свадьбу на...
Новости России

СМИ: российский спецназ взял в плен двух британских полковников

По данным СМИ, в ходе операции были захвачены два высокопоставленных британских офицера — полковники Эдвард Блейк и Ричард Кэрролл.
Общество

В селе Дубровичи размыло пляж на карьере «Аквамарин»

На кадрах видно, что сильный поток воды частично размыл песок на пляже. По информации рязанцев, «стена не выдержала напор воды с карьера».
Общество

В Кирицах жители страдают от майнинговой фермы, в дело вмешалась прокуратура 

В рамках проверки, проведённой совместно с Роспотребнадзором, были зафиксированы превышения допустимого уровня шума в ряде жилых помещений. Источником шума стало работающее оборудование майнинговой фермы.
Общество

На одной из улиц Рязани 6 августа отключат электричество

В среду, 6 августа,  с 09:00 до 11:00 в связи с проведением работ по реконструкции воздушной линии 0,4 кВ от ТП-327 в Рязани отключат электричество.

Последние новости

Происшествия

Водителя, проезжающего на красный сигнал светофора, засняли в Рязани, ГАИ проводит проверку

В соцсетях появилось видео, на котором видно, как легковой автомобиль проезжает на запрещающий сигнал светофора. Для пешеходов в это время горел зеленый свет, и они переходили дорогу.
Транспорт и дороги

Маршрут троллейбуса №5 изменили в связи с отключением питания в Рязани

Ремонтные работы по восстановлению поврежденной контактной сети продлятся до 6 августа.
Религия

Настоятелем Благовещенской церкви в Рязани назначен иерей Даниил Маслов

С 5 августа Даниил Маслов освобожден от должности клирика Крестовоздвиженского храма в Дашково-Песочне и назначен настоятелем Благовещенской церкви в Рязани.
Культура и события

Под Рязанью пройдет военно-исторический фестиваль «Битва на Воже»

Кульминацией праздника станет концертная программа, в которой примет участие звёздный гость — группа «Балаган Лимитед». Исполнители-народники считают, что «Балаган Лимитед» — это поп-группа, а эстрадники относят группу к фольклору. Зрители же обожают их и за народность, и за популярность.
Главные новости

Павел Малков раскритиковал организацию движения на Первомайском проспекте в связи с ремонтом

Губернатор Павел Малков отметил, что в социальных сетях горожане задают много вопросов, касающихся объездных путей ремонтируемого участка на Первомайском проспекте и работы в связи с этим общественного транспорта. Он поставил задачу перед администрацией города и министерством транспорта и автодорог региона – дополнительно проработать организацию движения и усилить работу бригады на самом объекте.
Транспорт и дороги

Движение транспорта на перекрестке улиц Котовского и Щорса закроют на 5 дней

В связи с аварийным ремонтом теплотрассы и закрытием движения транспорта на перекрестке автомобильных дорог ул. Щорса и ул. Котовского с 08:00 6 августа
Происшествия

Прокуратура проводит проверку по факту ДТП, в котором пострадал 17-летний мотоциклист в Скопине

Во вторник, 5 августа, около дома №78 на улице Ленина города Скопина несовершеннолетний, находясь за рулем мотоцикла, совершил столкновение с автомобилем. В результате ДТП подросток получил травмы и госпитализирован в медицинское учреждение.
Медицина

В Перинатальном центре женщина родила «редких» близняшек с одной на двоих плацентой

Монохориальная моноамниотическая двойня (МХМА) — вариант многоплодной беременности, когда оба малыша находятся в общем плодном пузыре и у них одна на двоих плацента. Частота наступления такой беременности очень низкая и составляет около 1% от всех многоплодных беременностей и 0,01% — от всех спонтанных беременностей.