Павел Малков рассказал о новом виде регионального поощрения поддержки СВО

На заседании Правительства Рязанской области Губернатор Павел Малков сообщил о новом виде регионального поощрения, обсудил вопросы поддержки участников СВО и восстановления объектов на подшефных территориях в новых субъектах России.

Губернатор напомнил, что недавно в Рязанской области была увеличена региональная часть выплаты контрактникам до миллиона рублей. Теперь с учетом федеральных платежей в первый год выплата составит от 4 миллионов. Он также сообщил о введении поощрения тех, кто оказал содействие в привлечении граждан к заключению контракта. Предусмотрена денежная выплата за каждого контрактника. Сумма премий от 50 до 300 тысяч рублей после вычета налогов. Она варьируется в зависимости от категории гражданина, который заключил контракт и не предусмотрена тем, кто занимается привлечением граждан на службу по контракту в силу своей профессиональной деятельности. Главное условие – контракт должен быть заключен на территории Рязанской области. Павел Малков подчеркнул: «Расширение системы поддержки бойцов специальной военной операции – задача государственная, у себя в регионе занимаемся этим системно, и обязательно продолжим это делать».

Глава региона попросил Вице-губернатора доложить о результатах поездки в новые регионы и посещения рязанских военнослужащих – участников СВО. По словам Артема Бранова, область активно помогает новым территориям. Восстановлено 28 домов в Мариуполе. Также работы проводятся в подшефной Херсонской области, где количество объектов на пике достигало 18. В настоящее время они осуществляются в двух учреждениях, Доме престарелых и ЦРБ, где рассчитаны на несколько лет. Остальные объекты тоже успешно восстановлены.

В ходе посещения 387-го мотострелкового полка, в составе которого служат рязанцы, бойцам был передан большой груз с необходимым оборудованием. Им также вручены государственные и региональные награды. «Боевой дух у ребят на высоте. Были просьбы от рязанцев бытового характера, все их зафиксировали и в ближайшее время исполним», – прокомментировал Артем Бранов.

Губернатор Павел Малков подчеркнул важность дальнейшей работы по оказанию поддержки рязанским военнослужащим в зоне боевых действий: «Работа очень важная. Постараюсь в ближайшее время туда съездить сам и пообщаться с нашими бойцами. Продолжаем собирать и отправлять необходимую помощь. Темпы надо наращивать».