Павел Малков рассказал, на какие цели пойдет бюджет региона в 2024 году

Губернатор Рязанской области и депутаты «Единой России» обсудили параметры бюджета на 2024 год и плановый период 2025–2026 годов, а также перспективы развития региона.

Малков подчеркнул, что бюджет региона на 2024 год сохранил социальную направленность и проекты по развитию, в нем заложены средства на выполнение всех социальных обязательств.

В бюджете запланирована поддержка участников СВО и членов их семей. Ко второму чтению на эти цели было добавлено 186 миллионов рублей. Предусмотрены деньги на социальные выплаты: при рождении ребенка и на поддержку многодетных семей, на региональную программу льготного ипотечного кредита, развитие молодежного движения, обновление общественного транспорта.

Также в следующем году в области начнется строительство школ в Касимове и в рязанском Семчино, новой поликлиники больницы № 11 в Дашково-Песочне, флагманской школы для одаренных детей. Продолжится работа над созданием Большого пешеходного маршрута.

В бюджете заложены деньги на модернизацию систем водоснабжения и водоотведения, создание площадок для твердых коммунальных отходов, обновление парка коммунальной техники.

За каждой цифрой бюджета – целые отрасли, предприятия, больницы, школы, детские сады, спортплощадки. Средства должны использоваться максимально эффективно, — передает слова Малкова пресс-служба правительства.