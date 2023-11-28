Вторник, 28 ноября, 2023
На главнуюНовости Рязани

Павел Малков рассказал, на какие цели пойдет бюджет региона в 2024 году

7info 2
Фото: правительство Рязанской области
spot_img

Губернатор Рязанской области и депутаты «Единой России» обсудили параметры бюджета на 2024 год и плановый период 2025–2026 годов, а также перспективы развития региона.

Малков подчеркнул, что бюджет региона на 2024 год сохранил социальную направленность и проекты по развитию, в нем заложены средства на выполнение всех социальных обязательств.

В бюджете запланирована поддержка участников СВО и членов их семей. Ко второму чтению на эти цели было добавлено 186 миллионов рублей. Предусмотрены деньги на социальные выплаты: при рождении ребенка и на поддержку многодетных семей, на региональную программу льготного ипотечного кредита, развитие молодежного движения, обновление общественного транспорта.

Также в следующем году в области начнется строительство школ в Касимове и в рязанском Семчино, новой поликлиники больницы № 11 в Дашково-Песочне, флагманской школы для одаренных детей. Продолжится работа над созданием Большого пешеходного маршрута.

В бюджете заложены деньги на модернизацию систем водоснабжения и водоотведения, создание площадок для твердых коммунальных отходов, обновление парка коммунальной техники.

За каждой цифрой бюджета – целые отрасли, предприятия, больницы, школы, детские сады, спортплощадки. Средства должны использоваться максимально эффективно,

— передает слова Малкова пресс-служба правительства.

spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru.

Техподдержка: adm@7info.ru.

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети Интернет, находящихся на территории Российской Федерации

Информация о партнёрах