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Власть и политика

Павел Малков провёл заседание комиссии Госсовета РФ по экономике

Алексей Самохин

Губернатор Рязанской области, председатель комиссии Государственного совета РФ по направлению «Эффективная и конкурентная экономика» Павел Малков провёл очередное заседание, посвящённое вопросам снижения административной нагрузки и совершенствованию мер поддержки предпринимательства.

Итоги и ключевые инициативы

В ходе заседания Павел Малков подчеркнул, что с начала работы комиссия сформировала ряд значимых инициатив, которые уже получили поддержку на федеральном уровне и были учтены в рамках проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Среди них:

сохранение механизмов гарантийной поддержки бизнеса;

доработка программы льготного кредитования;

расширение эксперимента по автоматизированной упрощённой системе налогообложения;

внедрение программы социального контракта для участников СВО, открывающих собственное дело.

Эти меры уже реализуются при поддержке органов государственной власти и стали одними из ключевых результатов работы комиссии.

Новые предложения и направления

Павел Малков также сообщил, что по инициативе комиссии Минэкономразвития России прорабатывает вопрос о расширении квоты госзакупок для малых технологических компаний. Это позволит обеспечить стабильные долгосрочные заказы предприятиям, участвующим в программах импортозамещения и в укреплении технологического суверенитета страны.

Дополнительно рассматривается предложение об увеличении порога выручки для отнесения компаний к категории малого и среднего бизнеса — эту тему сейчас прорабатывают Минфин России и Минэкономразвития РФ.

Павел Малков провёл заседание комиссии Госсовета РФ по экономике Губернатор Рязанской области, председатель комиссии Государственного совета РФ по направлению «Эффективная и конкурентная экономика» Павел Малков провёл очередное заседание, посвящённое вопросам снижения административной нагрузки и совершенствованию мер поддержки предпринимательства.

«Продолжаем реализацию задач нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Благодарю всех, кто активно участвует в продвижении важных инициатив — Комитет Госдумы, Агентство стратегических инициатив, Корпорацию МСП, ТПП, РСПП. Работаем в постоянном контакте. Впереди — проработка новых решений, направленных на развитие экономики», — отметил Павел Малков.

Работа с неналоговыми платежами и обязательными требованиями

На заседании комиссии также рассматривались предложения по систематизации неналоговых платежей; пересмотру обязательных требований к юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в отдельных сферах деятельности.

От регионов и институтов развития поступило множество инициатив. В частности, предлагается: законодательно закрепить само понятие неналоговых платежей; определить порядок их установления и отмены; ввести единые подходы к ответственности за неуплату таких платежей.

По этим вопросам уже проведена большая предварительная работа совместно с деловыми объединениями. Сформированные предложения будут дорабатываться совместно с Агентством стратегических инициатив и рабочей группой Экспертного совета при Правительстве РФ.

Также была проведена аналитическая работа по пересмотру избыточных обязательных требований. Комиссия получила более 300 предложений от регионов, бизнес-объединений, омбудсменов и муниципальных органов. Сводная информация будет направлена в профильные федеральные ведомства для дальнейшего рассмотрения.

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