Павел Малков провел заседание правительства Рязанской области: что решили 27 мая

Губернатор Павел Малков провел очередное заседание правительства Рязанской области, на котором рассматривался ряд актуальных для региона вопросов. Глава региона заслушал отчеты руководителей ведомств и глав муниципалитетов об исполнении поручений, проведенной работе по обращениям граждан из социальных сетей, а также дал несколько дополнительных поручений.

В начале заседания губернатор поблагодарил организаторов и участников регионального фестиваля ГТО, который прошел в Рязани во второй раз.

«Фестиваль завершился ярким праздником на Лыбедском бульваре. Очень масштабно и интересно получилось, насыщенная программа – и спортивная, и культурная часть. Участвовали жители всех возрастов из всех муниципальных образований: взрослые и дети, целые семьи, трудовые коллективы, молодёжь. Ветераны СВО тоже были в первых рядах на сдачу норм ГТО, в том числе из кадровой программы ГЕРОИ62, – сказал Павел Малков. – Дальше будем этот проект обязательно развивать. Это теперь наша новая добрая традиция. Любителей спорта и здорового образа жизни у нас заметно прибавляется. В этом году в рамках фестиваля нормативы выполнили почти 15 тыс. человек, в прошлом цифра была существенно меньше. Уверен, что это не предел. В конце года итоги подведем».

Кроме того, Павел Малков сообщил о подписании соглашения, которое позволит развивать футбол в регионе.

«Будем сотрудничать с Российским футбольным союзом, министерством спорта России, региональной федерацией футбола, системно заниматься развитием этого вида спорта», – сказал Малков.

Региональному министерству спорта губернатор поручил обеспечить выполнение всех пунктов соглашения, главам администраций районов и округов – взять на личный контроль подготовку и сопровождение команд для участия в областном чемпионате,в который заявились 30 команд из муниципалитетов.

По поручению губернатора в Путятинском округе начались работы в рамках второго этапа реконструкции автодороги, которая ведет в поселок Мясной – место, связанное с жизнью и творчеством режиссера Андрея Тарковского. Глава округа Валерий Рябков сообщил о том, что в настоящее время подрядная организация проводит выравнивание профиля дороги, укладку асфальта. Работы на объекте намечено завершить к 23 июня. По качеству выполненных работ в ходе 1 этапа ремонта участка трассы нареканий нет.

Павел Малков, обращаясь ко всем главам муниципальных образований, отметил, что все построенные и отремонтированные участки автодорог должны быть на контроле, по необходимости должны устраняться недостатки в рамках гарантийных сроков. В этой работе нужно участвовать активистам общественного, депутатского контроля.

Глава администрации Рязани Виталий Артемов, комментируя обращение рязанца, доложил о планах благоустройства Гвардейского сквера. В этом году на его территории запланирована реализация 3 проектов местных инициатив граждан. Общая стоимость благоустройства составит 11,2 млн рублей. Предусмотрена установка новых архитектурных форм, новых стендов на Аллее Героев, устройство пешеходных дорожек, озеленение. Также проведут комиссионное обследование тротуара на ул. Чкалова с тем, чтобы определить объемы и стоимость работ по его обновлению, после чего будет решаться вопрос включения объекта в программу благоустройства.

Глава Кораблинского округа Нина Объедкова сообщила о планах по обновлению остановок общественного транспорта в городе Кораблино и населённых пунктах, входящих в муниципальные маршруты. Работы запланировано провести до 1 августа текущего года.