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Власть и политика

Павел Малков провел заседание Правительства Рязанской области

Анастасия Мериакри
Фото: Правительство Рязанской области

Губернатор Рязанской области Павел Малков провел заседание Правительства региона, на котором рассмотрел отчеты руководителей министерств и муниципалитетов об исполнении поручений и работе по обращениям граждан в соцсетях. Одобрен ряд нормативно-правовых актов.

Губернатор Павел Малков заслушал доклад заместителя Председателя Правительства – министра транспорта и автодорог региона об организации движения по мосту через Оку с учетом его текущего состояния. По словам Павла Супруна, мост находится в предаварийном состоянии. 29 июля на правой полосе в направлении Рязани из строя вышел один из семи деформационных швов, движение транспорта по ней было приостановлено. Дорожные службы оперативно выявили дефект и смонтировали в месте расположения шва металлический щит. Эти меры позволили обеспечить беспрепятственный и безопасный проезд по полосе со снижением скоростного режима до 20 км/ч. С 20 августа начнется ежегодный мониторинг моста, и уже 20 октября эксперты представят технический отчет с необходимыми рекомендациями по дальнейшей эксплуатации объекта. Павел Супрун акцентировал внимание на том, что большинство заторов на мосту возникает из-за ДТП по причине невнимательности водителей, и призвал участников дорожного движения быть бдительными и соблюдать скоростной режим. Губернатор Павел Малков поручил усилить информирование жителей, а также подчеркнул важность сохранения моста в рабочем состоянии до строительства нового.

Глава региона поднял тему развития ТОС согласно данному ранее поручению. Министр территориальной политики Жанна Фомина сообщила, что с сначала года в регионе создано 62 новых органа территориального общественного самоуправления, теперь их более 300. Развитие осуществляется в рамках программы развития местного самоуправления и гражданского общества. С 2022 г. на основании введенных грантов Губернатора поддержку получили 153 проекта на общую сумму более 10 млн рублей. Кроме того, ТОСы активно участвуют в программе поддержки местных инициатив. В этом году за их проекты были предусмотрены дополнительные баллы. Поддержку получили 44 проекта, инициированные ТОС. Также ведется обучение представителей таких объединений по программам повышения квалификации: «Менеджер местного сообщества», «Команда территории» и «Эффективный руководитель». В целях обмена опытом регулярно организуются выездные мероприятия. В настоящее время делегация Рязанской области делится передовой практикой в Луганской Народной Республике.

На заседании была рассмотрена работа по обращениям в соцсетях. Глава администрации Скопинского района Михаил Ромодин доложил Губернатору о том, что новая детская школа искусств в селе Вослебово введена в эксплуатацию, ведутся последние подготовительные работы: расставляется световое, музыкальное оборудование, благоустраивается прилегающая территория. ДШИ начнет работу с 1 сентября. Прием заявлений на обучение уже идет. Михаил Ромодин также сообщил, что в селе Лопатино завершены работы по бурению новой скважины, пока вода подается для технических нужд. Отбор проб для анализа произведен, результаты ожидаются до конца недели. При получении положительного заключения воду можно будет использовать в качестве питьевой.

Губернатор также отметил большое количество сообщений по неокошенным зеленым зонам в Рязани и поручил администрации города обратить на это особое внимание. Кроме того, он подчеркнул, что Президентом подписан закон, который обязывает принимать меры по борьбе с борщевиком и другими опасными растениями. Это касается владельцев земельных участков. Закон вступит в силу с 1 марта следующего года. Тех, кто не предпринимает необходимых мер, будут штрафовать, размер взыскания – до 50 тысяч рублей. Обязательства распространяются не только на участки жителей области, но и на участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, например, вдоль автомобильных и железных дорог, линий электропередачи, трубопроводов.

«Каждый владелец земли должен следить за тем, чтобы у него на участке не было опасных растений. До вступления закона в силу время есть, но работать надо уже сейчас», – сказал Павел Малков.

На заседании был одобрен ряд нормативно-правовых актов, касающихся поддержки медицинских работников, малого и среднего предпринимательства, повышения эффективности расходов местных бюджетов и др.

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