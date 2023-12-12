Павел Малков провел заседание правительства Рязанской области

Во вторник, 12 декабря, прошло очередное заседание правительства Рязанской области. Его провел губернатор Павел Малков.

Глава региона обратил внимание на пресс-конференцию президента, которая запланирована на 14 декабря. По словам Малкова, руководителям ведомств нужно оперативно реагировать на то, что услышат на прямой линии.

Важно обращать внимание и на происходящее в других регионах, это повод посмотреть на то, насколько эффективно у нас выстроена работа по разным направлениям, – передает слова губернатора пресс-служба правительства.

Глава региона также представил нового руководителя регионального УФНС Альберта Новикова, который был назначен накануне, 11 декабря.

Кроме того, Павел Малков прокомментировал итоги рабочей поездки в Шиловский район. Министру здравоохранения региона Александру Пшенникову поручили активизировать решение кадрового вопроса в этом ММЦ и в отрасли в целом, так как многие лечебные учреждения испытывают нехватку в специалистах.

Участники заседания одобрили изменения в региональную госпрограмму «Развитие образования и молодежной политики». В рамках исполнения поручений президента регион участвует в реализации пилотного проекта по созданию флагманской школы, использующей передовые технологии и методы обучения. Министр образования области Ольга Щетинкина отметила, что школа откроется 1 сентября 2026 года.

Также на заседании уточнили перечень территорий, благоустройство которых запланировано на 2023-2024 годы по программе «Формирование комфортной городской среды».