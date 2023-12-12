Павел Малков провел заседание правительства Рязанской области

Во вторник, 12 декабря, прошло очередное заседание правительства Рязанской области. Его провел губернатор Павел Малков.
Глава региона обратил внимание на пресс-конференцию президента, которая запланирована на 14 декабря. По словам Малкова, руководителям ведомств нужно оперативно реагировать на то, что услышат на прямой линии.
Глава региона также представил нового руководителя регионального УФНС Альберта Новикова, который был назначен накануне, 11 декабря.
Кроме того, Павел Малков прокомментировал итоги рабочей поездки в Шиловский район. Министру здравоохранения региона Александру Пшенникову поручили активизировать решение кадрового вопроса в этом ММЦ и в отрасли в целом, так как многие лечебные учреждения испытывают нехватку в специалистах.
Участники заседания одобрили изменения в региональную госпрограмму «Развитие образования и молодежной политики». В рамках исполнения поручений президента регион участвует в реализации пилотного проекта по созданию флагманской школы, использующей передовые технологии и методы обучения. Министр образования области Ольга Щетинкина отметила, что школа откроется 1 сентября 2026 года.
Также на заседании уточнили перечень территорий, благоустройство которых запланировано на 2023-2024 годы по программе «Формирование комфортной городской среды».