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Вторник, 24 мая, 2022

Павел Малков провел заседание антинаркотической комиссии Рязанской области

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Павел Малков провел заседание антинаркотической комиссии Рязанской области

24 мая состоялось заседание антинаркотической комиссии Рязанской области, которое провел врио губернатора, председатель комиссии Павел Малков.

На заседании обсуждались вопросы, касающиеся работы по раннему выявлению немедицинского потребления наркотических и психотропных веществ. Речь также шла о комплексных мерах по недопущению использования информационно-коммуникационных технологий при попытках незаконного оборота наркотиков.

Были рассмотрены результаты антинаркотической деятельности в Захаровском и Милославском муниципальном районах.

Павел Малков дал ряд поручений по повышению эффективности дальнейшей работы по этому направлению.

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