Пятница, 1 декабря, 2023
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Павел Малков провел заседание антинаркотической комиссии Рязанской области

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Фото: правительство Рязанской области
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В пятницу, 1 декабря, в Рязанском районе состоялось заседание региональной антинаркотической комиссии, которое провел губернатор Павел Малков.

По итогам мониторинга в Рязанском районе глава региона обозначил три проблемы: высокая вовлеченность населения в незаконный оборот наркотиков, рост первичной заболеваемости и рост острых отравлений.

Руководству района рекомендовали увеличить количество профилактических осмотров среди учащихся, уделив особое внимание тем учебным заведениям, где большее количество отказов от социально-психологических тестирований и медицинских осмотров.

В целом по региону за девять месяцев 2023 года зарегистрировано 879 наркопреступлений и 445 административных правонарушений в сфере незаконного оборота наркотиков.

Павел Малков отметил, что эти показатели лучше показателей прошлого года, но все равно остаются высокими. Необходимо прорабатывать и реализовывать дополнительные комплексные меры. 

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