Павел Малков провел встречи с ректором и студентами РЭУ им. Плеханова

Губернатор Рязанской области провел встречи с ректором Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова Иваном Лобановым и студентами, в том числе рязанскими, которые обучаются в вузе.

В беседе со студентами глава региона подчеркнул, что умная и талантливая молодежь – одно из главных конкурентных преимуществ каждого региона:

Буду рад, если вы, получив перспективную профессию, найдете применение себе, своим знаниям в Рязанской области. Ждем вас и всегда готовы во всем поддержать.

Малков отметил, что область является одной из самых перспективных в стране, с большими планами развития и потребностью в специалистах. Для тех, кто хочет работать в Рязанской области, предусмотрены различные меры поддержки, которые помогают решать вопросы с трудоустройством, жильем и повышением уровня профессиональных компетенций.

В настоящее время в регионе реализуется почти сто проектов с общим объемом инвестиций 270 млрд рублей, в ближайшие годы будет создано более 20 тысяч рабочих мест. Площадки предоставляют большие возможности для молодых специалистов, а работодатели заинтересованы в обновлении кадров и готовы организовывать стажировки на своих предприятиях, сообщает пресс-служба правительства региона.

Ректор университета Иван Лобанов поблагодарил Павла Малкова за сотрудничество с вузом и участие во встречах со студентами:

В Рязанской области работает очень прогрессивная команда, большое внимание уделяется не только повышению комфорта, качества жизни, но и развитию всех уровней образования, концентрации в регионе технологических инициатив.