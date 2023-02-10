Павел Малков провел рабочую встречу с замом министра экономического развития РФ Муратом Керефовым

10 февраля в правительстве Рязанской области состоялась рабочая встреча губернатора Павла Малкова и заместителя министра экономического развития Российской Федерации Мурата Керефова.

На встрече обсуждались вопросы развития экономики в Рязанской области, реализации в регионе профильных национальных проектов и федеральных программ, привлечения инвестиций. Речь также шла об укреплении взаимодействия правительства области с Минэкономразвития России.

«Экономика области функционирует успешно, развивается, растет производство и сельское хозяйство. С помощью тех мер, которые сейчас действуют, которые разработаны на федеральном уровне, будем также уверенно двигаться дальше. Всегда готовы к реализации любых новых идей и пилотных проектов. Будем работать», – сказал Павел Малков.

Губернатор поблагодарил Керефова за внимание к Рязанской области.

Заместитель министра экономического развития отметил эффективную работу, которая ведётся в регионе по развитию экономики.

«Рязанская область активнейшее участие принимает во всех программах, которые реализуются, в том числе по линии Минэкономразвития России. Видим, что регион заинтересован в работе с инвесторами на конкретных примерах, в участии в программах по стимулированию инвесторов, – подчеркнул он. – На федеральном уровне в рамках заседания Штаба под руководством первого заместителя председателя правительства РФ опыт Рязанской области отмечен как один из лучших в части инвестиционного маркетплейса и ряда других показателей. Поэтому вся та динамика, которая сейчас набрана по поддержке бизнеса, по поддержке привлечения инвестиций, безусловно, заслуживает внимания. С точки зрения Минэкономразвития будет оказана всяческая поддержка».