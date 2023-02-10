Павел Малков провел рабочую встречу с замом министра экономического развития РФ Муратом Керефовым

10 февраля в правительстве Рязанской области состоялась рабочая встреча губернатора Павла Малкова и заместителя министра экономического развития Российской Федерации Мурата Керефова.
На встрече обсуждались вопросы развития экономики в Рязанской области, реализации в регионе профильных национальных проектов и федеральных программ, привлечения инвестиций. Речь также шла об укреплении взаимодействия правительства области с Минэкономразвития России.
Губернатор поблагодарил Керефова за внимание к Рязанской области.
Заместитель министра экономического развития отметил эффективную работу, которая ведётся в регионе по развитию экономики.