Среда, 6 декабря, 2023
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Павел Малков провел рабочую встречу с замминистра науки и высшего образования РФ

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Фото: правительство Рязанской области
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Губернатор Рязанской области провел рабочую встречу с замминистра науки и высшего образования РФ Дмитрием Афанасьевым, который посетил регион с рабочей поездкой.

Главная цель рабочей поездки Афанасьева – знакомство с работой и достижениями рязанских вузов, обсуждение имеющихся проблем и вариантов их решения.

Так, он положительно оценил работу Рязанского государственного радиотехнического университета им. В.Ф. Уткина:

Вуз, несомненно, является центром компетенций федерального масштаба. Есть много интересных достижений в научной и образовательной сфере.

Афанасьев также отметил, что в Рязанской области выстроено взаимодействие между образовательными учреждениями, органами власти и производством, что помогает готовить специалистов в соответствии с потребностями рынка труда.

Павел Малков выразил благодарность министерству науки и высшего образования РФ за поддержку региона.

Спрос на квалифицированных специалистов колоссальный. Конечно, у вузов в этом вопросе ключевая роль. Мы видим, что они развиваются. Со своей стороны, всегда им помогали и продолжим это делать,

— передает слова главы региона пресс-служба правительства.

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