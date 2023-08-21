Понедельник, 21 августа, 2023
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Павел Малков провел рабочую встречу с депутатом госдумы Андреем Макаровым

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Фото: правительство Рязанской области

21 августа губернатор Рязанской области Павел Малков провел рабочую встречу с председателем комитета госдумы по бюджету и налогам и депутатом госдумы от Рязанской области Андреем Макаровым.

Главными темами встречи стали социально-экономическое развитие области, бюджет, результаты нацпроектов и федеральных целевых программ. Павел Малков подчеркнул, что в настоящее время одним из приоритетов является работа над формированием бюджета следующего года и на трехлетний период. Также глава региона поблагодарил Андрея Макарова за поддержку и внимание к Рязанской области, в том числе в участии в федеральных программах, так как они открывают большие возможности для региона.

Федеральная поддержка региону оказывается огромная. Реализация нацпроектов позволяет нам сейчас делать то, чего мы раньше никогда не могли себе позволить,

– сказал губернатор.

Андрей Макаров, в свою очередь, отметил, что правительство области проделало большую предварительную организационную работа и само инициирует проекты и готовится к их реализации.

Это, безусловно, открывает больше возможностей для решения вопросов на федеральном уровне. Без этой предварительной работы результаты, которые достигнуты, были бы просто невозможны,

– сказал Андрей Макаров.

Депутат выразил готовность к дальнейшей совместной работе, отмечает пресс-служба правительства.

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