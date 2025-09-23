Павел Малков прокомментировал уничтожение БПЛА над Рязанской областью

По предварительным данным, пострадавших во время уничтожения беспилотников в Рязанской области нет, материальный ущерб оценивается. Об этом сегодня утром написал в телеграм-канале губернатор Павел Малков.

По данным Минобороны России, с полуночи до 7 утра 23 сентября было уничтожено 69 украинских беспилотных летательных аппаратов.

Дроны были сбиты над территориями следующих регионов:

Белгородская область

Брянская область

Калужская область

Курская область

Московский регион

Ростовская область

Рязанская область

Самарская область

Саратовская область

Республика Крым.

Ранее также сообщалось об уничтожении вражеского БПЛА над Рязанской областью во второй половине дня понедельника.