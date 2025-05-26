Павел Малков прокомментировал уничтожение беспилотников над Рязанской областью

Губернатор Рязанской области Павел Малков прокомментировал уничтожение над Рязанской областью украинских БПЛА 26 мая. ПВО отражала сегодня ночью и утром в нескольких регионах очередной налёт беспилотников, который безуспешно предпринял киевский режим.

— Уничтожено два БПЛА над территорией Рязанской области. Ущерба и пострадавших нет, — пишет глава региона.

Ранее Минобороны сообщило, что с 10 утра 25 мая до 8 утра 26 мая было сбито 148 украинских беспилотников. О том, в каких регионах больше всего обезвредили БПЛА этой ночью, читайте по ссылке.