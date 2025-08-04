Губернатор Павел Малков прокомментировал уничтожение беспилотника над Рязанской областью.

«Сегодня ночью средствами ПВО и РЭБ над территорией Рязанской области сбит БПЛА. По предварительной информации, пострадавших и ущерба нет», — написал глава региона в соцсетях.

В ночь на понедельник, 4 августа, над Рязанской областью уничтожен вражеский беспилотник. Об этом говорится в официальной сводке министерства обороны России.

По данным ведомства, минувшей ночью силы ПВО РФ уничтожили 61 украинский беспилотник.