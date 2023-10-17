Вторник, 17 октября, 2023
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Павел Малков прокомментировал развитие социальной инфраструктуры в регионе

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Фото: правительство Рязанской области

Губернатор Рязанской области в своем телеграмм-канале прокомментировал развитие социальной инфраструктуры в регионе.

Так, в рязанском Кальном в ноябре завершится строительство детского сада на 224 места. Он рассчитан на 10 групп, для детей в нем предусмотрено все необходимое оснащение. Территория сада будет благоустроена и оборудована игровыми и спортивными площадками.

Малков добавил, что в селе Дядьково Рязанского района новый детский сад на 224 откроет свои двери до конца года. Сейчас оформляются документы для ввода объекта в эксплуатацию. В детском саду тоже планируется набрать 10 групп.

Оба детских сада строим с помощью инфраструктурных бюджетных кредитов. Будем и дальше использовать все виды федеральной поддержки для создания социальной инфраструктуры,

— написал губернатор Рязанской области в своем телеграмм-канале.

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