Павел Малков прокомментировал развитие социальной инфраструктуры в регионе

Губернатор Рязанской области в своем телеграмм-канале прокомментировал развитие социальной инфраструктуры в регионе.

Так, в рязанском Кальном в ноябре завершится строительство детского сада на 224 места. Он рассчитан на 10 групп, для детей в нем предусмотрено все необходимое оснащение. Территория сада будет благоустроена и оборудована игровыми и спортивными площадками.

Малков добавил, что в селе Дядьково Рязанского района новый детский сад на 224 откроет свои двери до конца года. Сейчас оформляются документы для ввода объекта в эксплуатацию. В детском саду тоже планируется набрать 10 групп.

Оба детских сада строим с помощью инфраструктурных бюджетных кредитов. Будем и дальше использовать все виды федеральной поддержки для создания социальной инфраструктуры, — написал губернатор Рязанской области в своем телеграмм-канале.