Павел Малков призвал усилить профилактику наркомании в Рязанской области

В Рязанской области принята региональная Стратегия государственной антинаркотической политики, в основе которой — комплекс превентивных мер. На заседании антинаркотической комиссии 20 июня Павел Малков назвал документ руководством к действию на период до 2030 года.
Сейчас наркоситуация в области напряжённая, требуется усилить работу по профилактике наркомании, – подчеркнул губернатор.
На заседании рассмотрели антинаркотическую деятельность в Сасовском и Кораблинском районах, а также в целом в Рязанской области. Павел Малков отметил, что в зоне особого риска остаётся молодёжь: больше 70% состоящих на учёте с диагнозом наркомания — это люди от 20 до 39 лет.
Глава региона призвал усилить профилактическую работу с молодёжью и подростками, готовить профессиональных специалистов и совершенствовать систему раннего выявления потребления наркотиков.
Особо Павел Малков призвал обратить внимание на интернет, где пропагандируют и распространяют наркотики. Губернатор отметил, что бороться с этим крайне сложно, но необходимо.