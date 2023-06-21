Павел Малков призвал усилить профилактику наркомании в Рязанской области

В Рязанской области принята региональная Стратегия государственной антинаркотической политики, в основе которой — комплекс превентивных мер. На заседании антинаркотической комиссии 20 июня Павел Малков назвал документ руководством к действию на период до 2030 года.

Сейчас наркоситуация в области напряжённая, требуется усилить работу по профилактике наркомании, – подчеркнул губернатор.

На заседании рассмотрели антинаркотическую деятельность в Сасовском и Кораблинском районах, а также в целом в Рязанской области. Павел Малков отметил, что в зоне особого риска остаётся молодёжь: больше 70% состоящих на учёте с диагнозом наркомания — это люди от 20 до 39 лет.

Павел Малков: «В первом квартале 2023 года выросло число стоящих на учёте несовершеннолетних, употребляющих наркотики. Может быть, лучше стали выявлять, но факт остаётся фактом. Причины первого употребления наркотиков могут быть разными, но результат всегда плохой»

Глава региона призвал усилить профилактическую работу с молодёжью и подростками, готовить профессиональных специалистов и совершенствовать систему раннего выявления потребления наркотиков.

Особо Павел Малков призвал обратить внимание на интернет, где пропагандируют и распространяют наркотики. Губернатор отметил, что бороться с этим крайне сложно, но необходимо.