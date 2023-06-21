Среда, 21 июня, 2023
На главнуюНовости Рязани

Павел Малков призвал усилить профилактику наркомании в Рязанской области

Татьяна Проводина
Фото с сайта правительства Рязанской области

В Рязанской области принята региональная Стратегия государственной антинаркотической политики, в основе которой — комплекс превентивных мер. На заседании антинаркотической комиссии 20 июня Павел Малков назвал документ руководством к действию на период до 2030 года.

Сейчас наркоситуация в области напряжённая, требуется усилить работу по профилактике наркомании, – подчеркнул губернатор.

На заседании рассмотрели антинаркотическую деятельность в Сасовском и Кораблинском районах, а также в целом в Рязанской области. Павел Малков отметил, что в зоне особого риска остаётся молодёжь: больше 70% состоящих на учёте с диагнозом наркомания — это люди от 20 до 39 лет.

Павел Малков: «В первом квартале 2023 года выросло число стоящих на учёте несовершеннолетних, употребляющих наркотики. Может быть, лучше стали выявлять, но факт остаётся фактом. Причины первого употребления наркотиков могут быть разными, но результат всегда плохой»

Глава региона призвал усилить профилактическую работу с молодёжью и подростками, готовить профессиональных специалистов и совершенствовать систему раннего выявления потребления наркотиков.

Особо Павел Малков призвал обратить внимание на интернет, где пропагандируют и распространяют наркотики. Губернатор отметил, что бороться с этим крайне сложно, но необходимо.

Павел Малков призвал усилить профилактику наркомании в Рязанской области

Новости партнёров

Читайте также

spot_img

Новости партнёров

Read Now

Москалькова рассказала о судьбе плененных белгородцев на Украине

Уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова рассказала, как возвращают домой попавших в плен военных из Белгородской области, пишет «Бел.Ру». По ее словам, всего из украинского плена удалось вернуть более 30 белгородцев. Российские власти каждый день работают по пленным и без вести пропавшим в зоне боевых действий. «Когда мы получаем...

В Москве таксист изнасиловал уснувшую в его машине пассажирку

Сотрудники полиции задержали 40-летнего мужчину в Москве, которого подозревают в изнасиловании девушки в такси, пишет КП. Инцидент произошел 18 июня. По предварительной версии, 20-летняя москвичка была в состоянии алкогольного опьянения и уснула в автомобиле. Эти решил воспользоваться таксист, который припарковался на проезде Серебрякова и надругался над пассажиркой. Возбуждено уголовное дело,...

В Смоленской области иностранцы избили двух юношей: один останется инвалидом

В больницу в Смоленске попали двое 18-летних парней, которых избили иностранцы, сообщил портал «Readovka67». Драка произошла 17 июня в Ярцеве. По предварительной информации, один из пострадавших останется инвалидом на всю жизнь. «Сейчас эти двое пацанов лежат в Смоленске, один будет инвалидом, другой тоже плохо, но инвалидом не будет», –...

Звезда сериала «Невский» Михаил Ложкин умер на 37-м году жизни

На 37-м году жизни скончался актер театра и кино Михаил Ложкин, рассказали в Большом театре кукол, где мужчина служил. «Наш любимый друг, наш артист, наш гений», – отметили в учреждении. Точная причина смерти артиста не уточняется. У него остались жена и маленький сын. Ложкин снялся в множестве картин, самые известные...

В Рязани столкнулись троллейбус и легковушка

ДТП произошло утром на Приокском путепроводе.

Отца брянского миллиардера потребовали уволить с поста главы администрации

Прокуратура выступила с требованием уволить с поста главы администрации Карачевского района Леонида Филина, пишут «Брянские новости». Подчеркивается, что он достиг предельного возраста, который позволяет занимать муниципальные должности. Местные власти не расторгли трудовой договор с чиновником. Для этих целей прокуратура обратилась с иском в суд. Известно, что Леонид Филин − отец...

Студент Рязанского медуниверситета в первый день практики спас женщину

Студент в составе бригады скорой помощи успешно провёл сердечно-лёгочную реанимацию.

В Касимовском районе столкнулись фура и легковушка

Отмечается, что авария случилась на Кауровском перекрёстке.

В Рязани прошла конференция «Улучшение демографической ситуации в регионе и укрепление традиционных семейных ценностей»

Сохранение и укрепление традиционных семейных ценностей, оказание помощи беременным женщинам и молодым мамам - важнейшая задача в сегодняшних реалиях.

Выборы депутатов Рязанской городской думы пройдут 10 сентября

Депутатов нового созыва выберут в Единый день голосования.

Депутаты Рязанской городской думы будут публиковать сведения о доходах в обобщённом виде

Такой порядок утвердили на заседании 20 июня.

Техникумы и колледжи Рязанской области начали принимать документы от абитуриентов

Подать документы на обучение в учреждения среднего профессионального образования можно до 15 августа.
spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации