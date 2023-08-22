Вторник, 22 августа, 2023
На главнуюНовости Рязани

Павел Малков призвал поддерживать работу по созданию контейнерных площадок

7info 2
Фото: правительство Рязанской области

Губернатор Рязанской области поручил поддерживать работу по созданию контейнерных площадок в муниципалитетах.

Данный вопрос затронули 22 августа на заседании регионального правительства. И.о. министра ТЭК и ЖКХ региона Юрий Зиновьев сообщил, что в Кораблино в этом году появится 33 контейнерных площадки, а всего на создание площадок в областном бюджете предусмотрено 100 миллионов рублей.

Павел Малков отметил, что выделение средств на эти цели произошло в этом году впервые, и если программа будет востребована, то ее необходимо продолжать.

В целом в следующем году планируем увеличивать финансирование на ремонт дворов, создание детских и спортивных площадок. Работу по созданию контейнерных площадок тоже нужно поддерживать, это необходимо делать, и есть соответствующий запрос от жителей,

— передает слова губернатора пресс-служба правительства.

Новости партнёров

Читайте также

spot_img

Новости партнёров

Read Now

Спортивную площадку борковской школы №29 отремонтируют к 1 сентября

Ремонт спортивной площадки школы №29 в Борках завершат к 1 сентября.

РНПК модернизировала установку первичной переработки нефти

Одно из главных направлений стратегии развития «Роснефть-2030» — модернизация НПЗ.

У фестиваля КВН «Поющий Косопуз 2023» становится больше партнёров, один из них — ТРЦ «М5 Молл»

На фасаде торгового центра появился большой баннер, который знакомит рязанцев с предстоящим ярким событием.

Погибшую в Рязани участницу шоу «Пацанки» Юлию Михайлову похоронят в Челябинске

Знакомые девушки рассказали журналистам, что она испытывала «нестерпимые боли».

Участницы шоу «Пацанки» приехали в Рязань на похороны Юлии Михайловой

На прощальную церемонию поехали Кристина, Елизавета, Рони и Юля Чикина.

Мотоциклист получил травмы в столкновении с автомобилем на окраине Рязани

Мотоциклисту потребовалась помощь медков.

Уничтожен военный катер с десантной группой ВСУ

Катер производства США Willard Sea Force, на котором находились бойцы ВСУ, уничтожен 22 августа в 11.00 у острова Змеиный.

В ходе контрбатарейной борьбы уничтожена гаубица М777 восточнее Великой Новоселки

Министерство обороны России опубликовало заявление офицера пресс-центра группировки «Восток».

Судимый рязанец порезал знакомого ножом на улице Энгельса

40-летнего рязанца госпитализировали с проникающими ранениями брюшной полости.

СК «Мармакс» объявила о старте продаж 3 корпуса квартала бизнес-класса «Манхэттен»

Уникальным решением жилого комплекса станет наличие общих и личных террас, идеально подходящих для досуга и отдыха.

Новый автобус № 27 начнёт работать в Рязани с 1 сентября

Автобусы будут ходить по маршруту «ДПР-5 — посёлок Недостоево».

Половина предпринимателей считают, что ситуация с ведением бизнеса в России улучшилась или не изменилась

16% россиян отметили, что за последние два года в России стало легче вести свой бизнес.
spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации