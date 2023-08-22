Павел Малков призвал поддерживать работу по созданию контейнерных площадок

Губернатор Рязанской области поручил поддерживать работу по созданию контейнерных площадок в муниципалитетах.

Данный вопрос затронули 22 августа на заседании регионального правительства. И.о. министра ТЭК и ЖКХ региона Юрий Зиновьев сообщил, что в Кораблино в этом году появится 33 контейнерных площадки, а всего на создание площадок в областном бюджете предусмотрено 100 миллионов рублей.

Павел Малков отметил, что выделение средств на эти цели произошло в этом году впервые, и если программа будет востребована, то ее необходимо продолжать.