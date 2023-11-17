Павел Малков призвал депутатов контролировать строительство социальных объектов

Губернатор Рязанской области подчеркнул важность депутатского контроля при строительстве социальных объектов.
В 2023 году в Рязанской области идет строительство 44 школ, детских садов, учреждений здравоохранения, культуры, спорта.
Тридцать три из них будут сданы в эксплуатацию до конца 2023 года, еще одиннадцать – в следующем году.
Малков подчеркнул, что качественно контролировать такой объем работ поможет депутатский контроль.
Депутаты хорошо знают свои округа и запросы жителей и должны представлять их интересы на всех строительных площадках, подчеркнул Малков.