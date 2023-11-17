Павел Малков призвал депутатов контролировать строительство социальных объектов

Губернатор Рязанской области подчеркнул важность депутатского контроля при строительстве социальных объектов.

В 2023 году в Рязанской области идет строительство 44 школ, детских садов, учреждений здравоохранения, культуры, спорта.

Тридцать три из них будут сданы в эксплуатацию до конца 2023 года, еще одиннадцать – в следующем году.

Малков подчеркнул, что качественно контролировать такой объем работ поможет депутатский контроль.

Еще можно сейчас что-то доделать, исправить, скорректировать. Есть хороший пример, когда ход капитального ремонта школ отслеживали и контролировали педагоги, родители учеников. Необходимо, чтобы и депутатский контроль работал при строительстве каждого социального объекта, — передает слова губернатора пресс-служба правительства.

Депутаты хорошо знают свои округа и запросы жителей и должны представлять их интересы на всех строительных площадках, подчеркнул Малков.