Павел Малков принял участие во Всероссийской выставке «Золотая осень-2023»

Нам есть, что показать, предприятия Рязанской области очень широко представлены в самых разных павильонах выставки. Сельское хозяйство, АПК в целом – это сегодня сфера серьезных инноваций. Поэтому на выставке большое внимание уделяем изучению всего нового, что представлено, и что можно успешно реализовать на территории Рязанской области.