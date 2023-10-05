Четверг, 5 октября, 2023
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Павел Малков принял участие во Всероссийской выставке «Золотая осень-2023»

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Фото: правительство Рязанской области

Губернатор Рязанской области принял участие в XXV Всероссийской агропромышленной выставке «Золотая осень-2023».

Достижения АПК и продукция Рязанской области размещены в основном павильоне выставки, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Павел Малков в комментарии журналистам отметил, что АПК региона демонстрирует большие успехи. В этом году, несмотря на все сложности, собран достойный урожай – 2,8 миллионов тонн зерна:

Нам есть, что показать, предприятия Рязанской области очень широко представлены в самых разных павильонах выставки. Сельское хозяйство, АПК в целом – это сегодня сфера серьезных инноваций. Поэтому на выставке большое внимание уделяем изучению всего нового, что представлено, и что можно успешно реализовать на территории Рязанской области.

Выставка «Золотая осень-2023» является главным аграрным форумом страны, который ежегодно организуется министерством сельского хозяйства РФ и правительством Москвы.

Павел Малков принял участие во Всероссийской выставке «Золотая осень-2023»
Павел Малков принял участие во Всероссийской выставке «Золотая осень-2023»
Павел Малков принял участие во Всероссийской выставке «Золотая осень-2023»

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