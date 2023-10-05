Павел Малков принял участие во Всероссийской выставке «Золотая осень-2023»

Губернатор Рязанской области принял участие в XXV Всероссийской агропромышленной выставке «Золотая осень-2023».
Достижения АПК и продукция Рязанской области размещены в основном павильоне выставки, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Павел Малков в комментарии журналистам отметил, что АПК региона демонстрирует большие успехи. В этом году, несмотря на все сложности, собран достойный урожай – 2,8 миллионов тонн зерна:
Выставка «Золотая осень-2023» является главным аграрным форумом страны, который ежегодно организуется министерством сельского хозяйства РФ и правительством Москвы.