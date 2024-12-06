Губернатор Рязанской области, председатель Комиссии Госсовета РФ по направлению «Эффективная и конкурентная экономика» Павел Малков принял участие в заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, которое провел Президент Российской Федерации Владимир Путин. Сообщает пресс-служба правительства области.

В ходе заседания Совета обсуждались новые национальные проекты, которые подготовлены Правительством РФ и должны заработать с 1 января 2025 года, ход реализации Указа «О национальных целях развития РФ на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года», где зафиксированы ключевые приоритеты в развитии страны, а также конкретные задачи следующего года. С основным докладом выступил Председатель Правительства России Михаил Мишустин.

Президент России Владимир Путин кратко подвел итоги реализации национальных проектов, отметив, что в их рамках «было многое сделано и для экономики, и для социальной сферы, и для повышения качества жизни наших граждан». Президент поручил Счетной палате проанализировать исполнение нацпроектов с 2019 по 2024 годы, «сделать соответствующие выводы и рекомендации», которые Правительство РФ могло бы учесть при реализации новых нацпроектов. Глава государства также поставил задачи, касающиеся дальнейшей работы по новым нацпроектам до 2030 года. Владимир Путин подчеркнул: «Целевые показатели национальных проектов должны быть объективными. Основываться, как уже не раз говорил, на реальном положении дел и сохранять преемственность достижений предыдущих нацпроектов».

Расходы на нацпроекты станут приоритетными для федерального бюджета на предстоящие годы. Владимир Путин добавил, что вместе с тем нужно постоянно держать обратную связь с гражданами, выявлять проблемы на местах, чтобы вовремя корректировать нацпроекты, вносить в них изменения и дополнения исходя из реальной картины.