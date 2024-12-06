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Павел Малков принял участие в заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам

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Валерия Мединская
Фото с сайта Правительства Рязанской области

Губернатор Рязанской области, председатель Комиссии Госсовета РФ по направлению «Эффективная и конкурентная экономика» Павел Малков принял участие в заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, которое провел Президент Российской Федерации Владимир Путин. Сообщает пресс-служба правительства области.

В ходе заседания Совета обсуждались новые национальные проекты, которые подготовлены Правительством РФ и должны заработать с 1 января 2025 года, ход реализации Указа «О национальных целях развития РФ на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года», где зафиксированы ключевые приоритеты в развитии страны, а также конкретные задачи следующего года. С основным докладом выступил Председатель Правительства России Михаил Мишустин.

Президент России Владимир Путин кратко подвел итоги реализации национальных проектов, отметив, что в их рамках «было многое сделано и для экономики, и для социальной сферы, и для повышения качества жизни наших граждан». Президент поручил Счетной палате проанализировать исполнение нацпроектов с 2019 по 2024 годы, «сделать соответствующие выводы и рекомендации», которые Правительство РФ могло бы учесть при реализации новых нацпроектов. Глава государства также поставил задачи, касающиеся дальнейшей работы по новым нацпроектам до 2030 года. Владимир Путин подчеркнул: «Целевые показатели национальных проектов должны быть объективными. Основываться, как уже не раз говорил, на реальном положении дел и сохранять преемственность достижений предыдущих нацпроектов».

Расходы на нацпроекты станут приоритетными для федерального бюджета на предстоящие годы. Владимир Путин добавил, что вместе с тем нужно постоянно держать обратную связь с гражданами, выявлять проблемы на местах, чтобы вовремя корректировать нацпроекты, вносить в них изменения и дополнения исходя из реальной картины.

«Важнейшим инструментом развития страны станут новые нацпроекты, которые мы готовили, в том числе, в рамках работы комиссий Госсовета. На реализацию нацпроектов до 2030 года планируется направить более 40 трлн рублей из федерального бюджета и не менее 13 трлн рублей за счет внебюджетных инвестиций. Спрос будет серьезный. Ориентируемся не на цифры в отчетах, а на конкретные дела. Новые школы и больницы, обновленные дороги, коммунальные сети и многое другое. Владимир Владимирович отметил, что «красной нитью» через нацпроекты должна пройти нацеленность на решение проблем семей, прежде всего семей с детьми. Уже начали эту работу и будем ее только усиливать. По нацпроекту «Семья» будем компенсировать оплату аренды жилья молодым семьям, в которых ребенок родится с 1 января 2025 года. Работа по новым нацпроектам в полном объеме начнется со следующего года. Президент подчеркнул, что она не должна забуксовать. Совместно с коллегами из федерального центра уже выстраиваем все процессы», – подчеркнул Павел Малков.

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