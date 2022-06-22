Павел Малков принял участие в заседании Государственного антинаркотического комитета

Мероприятие под председательством главы МВД Владимира Колокольцева состоялось 21 июня. Врио главы Рязанской области участвовал в заседании комитета в режиме видеоконференции, – пишет сайт регионального правительства.

В ходе заседания обсудили меры борьбы с незаконным оборотом запрещённых веществ, методику предоставления статистики. Рассмотрели также молодёжную политику по формированию антинаркотической идеологии. На заседании утвердили доклад о ситуации с наркотиками в России за прошлый год.

В мероприятии приняли участие руководители территориальных органов федеральных органов власти, министерств и ведомств, правоохранительных структур Рязанской области.