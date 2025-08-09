Суббота, 9 августа, 2025
17.5 C
Рязань
Власть и политика

Павел Малков принял участие в фестивале «Битва на Воже»

Анастасия Мериакри

Губернатор Рязанской области Павел Малков принял участие в торжественных мероприятиях, посвященных 647-й годовщине Победы в битве на реке Воже. В их рамках состоялся военно-исторический фестиваль, организованный в соответствии с задачами национального проекта «Туризм и гостеприимство».

Мероприятия посетили Вице-губернатор Рязанской области Артем Бранов, первый заместитель Председателя Правительства региона Денис Боков, заместитель Председателя Правительства Наталья Суворова, министр культуры области Елена Рохлина, министр территориальной политики Жанна Фомина, участник спецоперации Роман Иголкин, руководители администрации Рыбновского района, Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника, юнармейцы, жители и гости региона.

Губернатор Павел Малков принял участие в литии во славу русского воинства, которая состоялась возле Стелы в честь Победы на реке Воже. Богослужение провел митрополит Рязанский и Михайловский Марк. К мемориалу была возложена Гирлянда Воинской Славы и цветы. В честь героев Отечества дан троекратный ружейный салют. Прозвучал Гимн Российской Федерации.

В рамках празднования очередной годовщины Победы в Битве на Воже прошел военно-исторический фестиваль. Обращаясь к собравшимся, Губернатор Павел Малков, подчеркнул большое значение героических событий, которые произошли в окрестностях в 1378 году.

«Именно здесь ратный подвиг совершили наши предки – защитники русской земли. Показали пример мужества и отваги, воинского мастерства и готовности отдать свою жизнь за Родину. И одержали первую важную победу в противостоянии с Ордой. Наш фестиваль проводится в честь героев той битвы», – сказал Павел Малков.

Глава региона отметил, что проект развивается и привлекает все больше молодежи и семей с детьми из разных регионов страны.

Участник спецоперации Роман Иголкин отметил, что фестиваль проходит на священной земле, где воины прошлого отстояли свободу и независимость страны. «Как и тогда, сейчас наши земляки защищают Отечество на фронтах специальной военной операции. И мы обязаны помнить подвиг предков, чтить память тех, кто отдал жизнь за Родину», – подчеркнул он.

Губернатор вместе с жителями и гостями Рязанской области посетил деревню реконструкторов, которая организована на фестивале впервые. В ее рамках был воссоздан быт и военное искусство русских дружин. Прошли показательные выступления дружинников и всадников, сражения кавалерии, традиционные игры и хороводы. Также Павел Малков осмотрел другие фестивальные площадки. В частности, была представлена экспозиция, посвященная событиям 1378 года, работали мастер-классы по древнерусским ремеслам: скорняжному делу, гончарству, чеканке монет, кузнечному мастерству, женскому рукоделию, а также основам древнерусской письменности. Был организован лекторий от Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника и подготовлена экскурсионная программа по археологическим раскопкам. Состоялся концерт «История Вожской битвы», выступления фольклорных групп, московских и рязанских артистов.

